أسهل طريقة لتحضير صوص الكراميل في المنزل بمكونات اقتصادية

صوص الكراميل هو واحد من أنواع الصوص التي تم استخدامها مؤخراً وحديثاً ويتم تحضيره في وقت بسيط جداً بمجموعة من الطرق المختلفة لأنه من الممكن إعداده بالفانيليا أو الكريمة أو الشوكولاتة والقرفة، ويتم استخدامه في تزيين مجموعة من الحلويات مثل الكيك أو الآيس كريم لأنه يعطي طعم لذيذ مع استخدامه لتزيين الحلويات، وهو يساعد على فتح الشهية وهو يعطي قيمة غذائية عالية لهذه الحلويات.

صوص الكراميل

صوص الكراميل واحد من أهم أنواع الصوص التي تم استخدامها حديثاً ويتم تحضيرها في وقت بسيط بطرق مختلفة يتم إعداده واستخدامه في تزيين الحلويات لأنه له طعم شهي و ويعطي الحلويات منظراً جذاباً و يرفع من القيمة الغذائية لهذه الحلويات وسوف نقوم في هذا المقال بشرح وتوضيح طرق تحضير صوص الكراميل بطريقة بسيطة وسهلة تستطيعين إعداده لأسرتك بمنتهى السهولة وهذه هي الطريقة.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

يتم إحضار إناء ونضع به السكر مع الماء ويتم وضعه على نار متوسطة الحرارة وتغطيته.

بعد أن يبدأ بالغليان يتم رفع الغطاء وترك المكونات على النار حتى يصل إلى اللون البنى دون أن تقلبيها.

يتم رفع الإناء من على النار ويتم خلط الزبدة مع الكراميل مع إضافة اللبن تدريجياً بعد أن تكون الزبده قد ذابت.

ويتم تحريك جميع المكونات حتى تتجا نس ثم نبدأ برفعها ووضع الإناء مرة ثانية على النار متوسطة الحرارة.

إضافة الملح ونستمر بالتقليب حتى تندمج جميع المكونات بشكل جيد ويتم ترك هذه المكونات حتى تتكثف ويتكون صوص الكراميل.

بعد ذلك يتم إبعاد الإناء من على النار ويترك صوص الكراميل حتى يبرد ويتم إستخدامه مع الحلويات أو الكيك حسب الرغبة.

مقادير صوص الكراميلطريقة التحضير صوص الكراميل