طريقة عمل الثريد في البيت أشهر الأكلات الإماراتية بطعم الذ من المطاعم

طريقة عمل الثريد , يعد الثريد من أشهر الأكلات التقليدية التي تقدم في الإمارات، والتي تقدم في أكبر المطاعم الخليجية، يعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل المثرود، الفتة، الثريد النبوي، ومهما كان اسمه وطعمه لذيذ وشهي ويمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة، والاستفادة من فوائده العظيمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تمد الجسم بما يحتاجه منها، وبدون البحث عن طرق تحضيره الأصلية، تابعي معنا سيدتي ست البيت الشاطرة وستحصلين على طريقة عمل الثريد في البيت بطريقة أفخم المطاعم الخليجية في البيت بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة عمل الثريد طريقة عمل الثريد لإعداد وصفة الثريد الإماراتي في البيت لابد من تحضير المكونات الآتي ذكرها:- المكونات 5 قطع من اللحم.

ثمرتان من البصل مقطع جوانح.

ثلاثة فصوص من الثوم مقطع شرائح.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

مكعب من مرقة اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ورقتان من ورق الغار.

رشة من الفلفل الأسود.

ثمرتين من الليمون الجاف.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.

ثلث كوب من الحمص المجروش.

رشة من الملح.

ثمرة من الكوسة مقطعة حلقات سميكة نوعًا ما.

ثمرة من البصل مقشرة فقط صحيحة.

ثمرتين من البطاطس مقطعة مكعبات كبيرة.

ثمرة من الجزر.

ثمرة من الباذنجان مقطع دوائر سميكة متوسطة.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

كوب من القرع مقطعة مكعبات. طريقة التحضير ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة على درجة حرارة عالية.

عندما يصبح الزيت ساخن ضعي الكوسا + الباذنجان على كل جانب حتى تكتسب لون وتصبح ناضجة تمامًا، ثم اتركيها جانبًا.

في وعاء آخر ضعي القليل من الزيت وحمري البصل مع الزيت وعندما يذبل أضيفي الثوم + اللحم.

اتركي اللحم حتى يحصل على اللون الذهبي لكل جانب ثم أضيفي الكاري + الفلفل الأسود.

حركي كل المكونات معًا ثم أضيفي صلصة الطماطم + مرقة اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى لا تلتصق.

أضيفي الطماطم المقطعة والماء المغلي وحركي جيدًا.

اتركي اللحم حتى يصبح نصف تسوية ثم أضيفي لهما الحمص المجروش + الليمون المجفف + الفلفل الحار + الملح.

اتركي الخليط على النار لمدة 15 دقيقة على النار أضيفي له جميع الخضروات ما عدا الخضار والقرع.

بعد التأكد من نضج الخضروات أضيفي له الباذنجان والقرع واتركيه مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

إذا لاحظت أن المكونات تحتاج للماء أضيفي القليل من الماء مع إضافة الملح.

عند التقديم ضعي الخبز المحمص في أسفل الطبق ثم مرقة حتى يتشرب تمامًا ثم وزعي الخضراء واللحم على الوجه، وقدميه ساخن على السفرة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الثريد , يعد الثريد من أشهر الأكلات التقليدية التي تقدم في الإمارات، والتي تقدم في أكبر المطاعم الخليجية، يعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل المثرود، الفتة، الثريد النبوي، ومهما كان اسمه وطعمه لذيذ وشهي ويمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة، والاستفادة من فوائده العظيمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تمد الجسم بما يحتاجه منها، وبدون البحث عن طرق تحضيره الأصلية، تابعي معنا سيدتي ست البيت الشاطرة وستحصلين على طريقة عمل الثريد في البيت بطريقة أفخم المطاعم الخليجية في البيت بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة عمل الثريد طريقة عمل الثريد لإعداد وصفة الثريد الإماراتي في البيت لابد من تحضير المكونات الآتي ذكرها:- المكونات 5 قطع من اللحم.

ثمرتان من البصل مقطع جوانح.

ثلاثة فصوص من الثوم مقطع شرائح.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

مكعب من مرقة اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ورقتان من ورق الغار.

رشة من الفلفل الأسود.

ثمرتين من الليمون الجاف.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.

ثلث كوب من الحمص المجروش.

رشة من الملح.

ثمرة من الكوسة مقطعة حلقات سميكة نوعًا ما.

ثمرة من البصل مقشرة فقط صحيحة.

ثمرتين من البطاطس مقطعة مكعبات كبيرة.

ثمرة من الجزر.

ثمرة من الباذنجان مقطع دوائر سميكة متوسطة.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

كوب من القرع مقطعة مكعبات. طريقة التحضير ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة على درجة حرارة عالية.

عندما يصبح الزيت ساخن ضعي الكوسا + الباذنجان على كل جانب حتى تكتسب لون وتصبح ناضجة تمامًا، ثم اتركيها جانبًا.

في وعاء آخر ضعي القليل من الزيت وحمري البصل مع الزيت وعندما يذبل أضيفي الثوم + اللحم.

اتركي اللحم حتى يحصل على اللون الذهبي لكل جانب ثم أضيفي الكاري + الفلفل الأسود.

حركي كل المكونات معًا ثم أضيفي صلصة الطماطم + مرقة اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى لا تلتصق.

أضيفي الطماطم المقطعة والماء المغلي وحركي جيدًا.

اتركي اللحم حتى يصبح نصف تسوية ثم أضيفي لهما الحمص المجروش + الليمون المجفف + الفلفل الحار + الملح.

اتركي الخليط على النار لمدة 15 دقيقة على النار أضيفي له جميع الخضروات ما عدا الخضار والقرع.

بعد التأكد من نضج الخضروات أضيفي له الباذنجان والقرع واتركيه مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

إذا لاحظت أن المكونات تحتاج للماء أضيفي القليل من الماء مع إضافة الملح.

عند التقديم ضعي الخبز المحمص في أسفل الطبق ثم مرقة حتى يتشرب تمامًا ثم وزعي الخضراء واللحم على الوجه، وقدميه ساخن على السفرة. طريقة التحضير

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