أنجح طريقة لعمل بلح الشام زي المحلات بالضبط بخطوات سهلة وسريعة

بلح الشام من أنواع الحلويات الشامية والتي يشتهر صنعها في مصر والسعودية وسوريا والعديد من بلاد الدول العربية، ولكن تعود أصول هذه الوصفة إلى سوريا حيث أن أول من قام بصنع وابتكار هذه الحلوى كان تجار سوريا ولذلك سميت ببلح الشام نسبة إلى سوريا من بلاد الشام كما أن تشكيلها يكون على شكل أصابع البلح، ومن هنا كانت سبب تسميتها، غير أنها من أنواع الحلويات ذات المذاق الرائع الذي لا يختلف عليه أثنين.

طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز:

قبل أن نقدم لكي طريقة الأعداد والمقادير يجب أن أوضح لكي سر نجاح بلح الشام وهو التسوية الصحيحة، فيجب مراعاة أن يكون الزيت في البداية عند وضع العجينة، أن يكون بارد على نار متوسطة، حتى تحصلي على بلح شام نافيش وهش من الداخل، فالسر يكمن في هذه النقطة حيث أن النار العالية تجعله يأخذ لون بسرعه ويكون من الداخل مازال عجينة.

كوب من دقيق الحلويات أو متعدد الاستخدامات.

كوب ماء.

¼ فنجان زيت.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة نشا الذرة.

رشه فانيليا.

رشه ملح.

المكونات والمقادير:طريقة تحضير بلح الشام:

في وعاء على نار متوسطة نضيف الزيت والماء ونتركهم حتى الغليان. نقوم بتجهيز الدقيق بإضافة النشا ورشة الملح إليه. ثم نقوم بإضافة كمية الدقيق مره واحدة مع التحريك المستمر حتى تتكور العجينة. ننقلها في وعاء آخر بارد ونتركها حتى تبرد لمدة ربع ساعة تقريباً. ثم نبدأ بإضافة البيض بيضه تلو الأخرى مع التقليب المستمر للتأكد من خلط كل بيضة مع العجينة جيدا قبل إضافة الأخرى. عند الانتهاء نقوم بوضع العجينة في كيس حلواني ونذهب به إلى طاسة بها زيت بارد غزير على نار متوسطة، ونبدأ بتشكيل بلح الشام وتقطيعه باستخدام مقص نظيف حسب الحجم الذي تفضله. نتركه على النار حتى يبدأ حجمه في التضاعف وأخذ لون طفيف من الأسفل نبدأ بتقليبه حتى نحصل على اللون الذهبي الداكن أو كما تفضلينه. بعد إخراجه من النار نضيفه مباشرة إلى الشربات البارد ومنه إلى طبق التقديم.

وهنا يجب التذكير بنقطة الزيت عند إخراج الحطه الأولي اتركي الزيت حتى يبرد تماما مره أخرى قبل إضافة الحطه الثانية وهكذا في كل مره حتى الانتهاء من كامل الكمية.

طريقة عمل الشربات ( القطر ):

المقادير:

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

رشه فانيليا.

طريقة التحضير:

قومي بإضافة الماء والسكر وعصير نصف الليمونة ورشة الفانيليا في وعاء على النار دون تقليب واتركيها حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب.