الأرز البرياني السعودى الاصلى باسرار خطيره مثل المطاعم سهل وسريع والطعم رائع

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طريقة بسيطة لعمل الأرز البرياني ، الأرز البرياني من الأطباق المميزة التي يتم تحضيرها باستخدام بعض من المكونات البسيطة ويمكن أن تقومين بتقديمه بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، حيث أنه من الأطباق العائلية التي تحضر سريعاً وسوف نقدمها لكم.
طريقة بسيطة لعمل الأرز البرياني
نقدم لكم طريقة عمل طبق جديد ومميزة يمكن أن تقدميه على سفرتك في العزائم والولائم التي سوف تشرفك أمام جميع أفراد الأسرة والتي يتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- دجاجة واحدة مقطعة إلى 8 قطع.
- كوبان مرقة دجاج.
- كوبان أرز بسمتي.
- ملعقتين كبيرة زبدة
- ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 3 حبات بصل مفروم ناعم.
- 3 حبات طماطم مقطعة لمكعبات.
- 6 حبات حبهان.
- 3 ورق غار.
- ملعقة صغيرة فلفل أخضر حار.
- ربع ملعقة صغيرة قرنفل.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.
- ربع ملعقة صغيرة زعفران.
- ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.
- نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات ماسالا الهندية.
- كوب زبادي.
- ملعقة صغيرة ملح.
- في وعاء قومي بخلط مكونات تتبيلة الدجاج مع بعضها ومن ثم يوضع بها قطع الدجاج واخلطيها جيداً حتى تمتص نكهة التتبيلة لمدة ساعتين.
- بعدها يتم تحميص الحبهان مع الفلفل الأسود والقرنفل وورق الغار بقليل من الزيت النباتي.
- ثم يتم إضافة البصل المفروم إلى هذه البهارات ويترك حتى يذبل تماماً، بعدها يضاف الثوم المفروم مع الزنجبيل والطماطم.
- ومن ثم يضاف الدجاج المتبل مع الخليط ويترك على النار الهادئ حتى أن ينضج تماماً.
- بعدها عليك بإضافة الأرز المغسول والمصفى من الماء لمرقة الدجاج والملح وتركيه حتى يتم تسويته تماماً؟
- احضري وعاء وادهنيه بقليل من الزبدة يضاف له كمية مناسبة من الأرز وبعده الدجاج وقلبي المكونات معاً ومن ثم يضاف ما تبقى من الأرز بدون التقليب.
- عليك بعدها بإضافة ربع كوب ماء مذاب به ملعقة من الزبدة وماء الورد والزعفران إلى الأرز.
- يتم تغليفه بورق الألمونيوم وتغطية القدر وتركه على النار الهادئة لينضج جيداً.
- ثم عليك بتقديمه طبق الأرز البرياني وهو ساخن مع سلطة الزبادي أو الطماطم الحارة وبالهناء والشفاء.
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طريقة بسيطة لعمل الأرز البرياني ، الأرز البرياني من الأطباق المميزة التي يتم تحضيرها باستخدام بعض من المكونات البسيطة ويمكن أن تقومين بتقديمه بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، حيث أنه من الأطباق العائلية التي تحضر سريعاً وسوف نقدمها لكم.
طريقة بسيطة لعمل الأرز البرياني
نقدم لكم طريقة عمل طبق جديد ومميزة يمكن أن تقدميه على سفرتك في العزائم والولائم التي سوف تشرفك أمام جميع أفراد الأسرة والتي يتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- دجاجة واحدة مقطعة إلى 8 قطع.
- كوبان مرقة دجاج.
- كوبان أرز بسمتي.
- ملعقتين كبيرة زبدة
- ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 3 حبات بصل مفروم ناعم.
- 3 حبات طماطم مقطعة لمكعبات.
- 6 حبات حبهان.
- 3 ورق غار.
- ملعقة صغيرة فلفل أخضر حار.
- ربع ملعقة صغيرة قرنفل.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.
- ربع ملعقة صغيرة زعفران.
- ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.
- نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات ماسالا الهندية.
- كوب زبادي.
- ملعقة صغيرة ملح.
- في وعاء قومي بخلط مكونات تتبيلة الدجاج مع بعضها ومن ثم يوضع بها قطع الدجاج واخلطيها جيداً حتى تمتص نكهة التتبيلة لمدة ساعتين.
- بعدها يتم تحميص الحبهان مع الفلفل الأسود والقرنفل وورق الغار بقليل من الزيت النباتي.
- ثم يتم إضافة البصل المفروم إلى هذه البهارات ويترك حتى يذبل تماماً، بعدها يضاف الثوم المفروم مع الزنجبيل والطماطم.
- ومن ثم يضاف الدجاج المتبل مع الخليط ويترك على النار الهادئ حتى أن ينضج تماماً.
- بعدها عليك بإضافة الأرز المغسول والمصفى من الماء لمرقة الدجاج والملح وتركيه حتى يتم تسويته تماماً؟
- احضري وعاء وادهنيه بقليل من الزبدة يضاف له كمية مناسبة من الأرز وبعده الدجاج وقلبي المكونات معاً ومن ثم يضاف ما تبقى من الأرز بدون التقليب.
- عليك بعدها بإضافة ربع كوب ماء مذاب به ملعقة من الزبدة وماء الورد والزعفران إلى الأرز.
- يتم تغليفه بورق الألمونيوم وتغطية القدر وتركه على النار الهادئة لينضج جيداً.
- ثم عليك بتقديمه طبق الأرز البرياني وهو ساخن مع سلطة الزبادي أو الطماطم الحارة وبالهناء والشفاء.
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