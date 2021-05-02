الأرز البرياني السعودى الاصلى باسرار خطيره مثل المطاعم سهل وسريع والطعم رائع

طريقة بسيطة لعمل الأرز البرياني ، الأرز البرياني من الأطباق المميزة التي يتم تحضيرها باستخدام بعض من المكونات البسيطة ويمكن أن تقومين بتقديمه بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، حيث أنه من الأطباق العائلية التي تحضر سريعاً وسوف نقدمها لكم.

نقدم لكم طريقة عمل طبق جديد ومميزة يمكن أن تقدميه على سفرتك في العزائم والولائم التي سوف تشرفك أمام جميع أفراد الأسرة والتي يتم تحضيرها كما يلي:

دجاجة واحدة مقطعة إلى 8 قطع.

كوبان مرقة دجاج.

كوبان أرز بسمتي.

ملعقتين كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

3 حبات بصل مفروم ناعم.

3 حبات طماطم مقطعة لمكعبات.

6 حبات حبهان.

3 ورق غار.

ملعقة صغيرة فلفل أخضر حار.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة واحدة صغيرة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات ماسالا الهندية.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.