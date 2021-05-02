إزالة رائحة الفم الكريهة في دقيقة واحدة فقط وداعا لرائحة الفم الكريهة

إزالة رائحة الفم الكريهة، تتراكم البكتيريا والجراثيم غالبًا في الفم بسبب ترسب بقايا الأكل بين الأسنان والضروس وهذا ما يسبب الرائحة الكريهة في الفم ولذا يجب التخلص من رائحة الفم الكريهة ومن الأفضل باستخدام المواد الطبيعية.

إزالة رائحة الفم الكريهة في دقيقة واحدة فقط

يوحد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها ومنها:

وصفة البقدونس

المكونات

نصف لتر ماء.

نصف حزمة من البقدونس.

نصف حزمة النعناع.

يتم وضع البقدونس والنعناع في الماء ووضعه في وعاء على النار يغلى الماء لمدة 5-10 دقائق.

يتم تصفية الماء ثم المضمضة به مرتين في اليوم.

طريقة التحضير والاستخداموصفة زيت الزيتون

المكونات

قطرات من زيت الزيتون.

يتم وضع زيت الزيتون على الإصبع ثم تدليك اللثة والأسنان بالإصبع لمدة 3-5 دقائق.

يتم المضمضة بعدها بالماء الدافئ.

طريقة الاستخدام

وصفة الليمون والماء والملح

المكونات

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب ماء.

في نصف كوب ماء يتم إضافة عصير ألليمونه والملح.

يتم المضمضة باستخدام الخليط كل يوم مرتين.

طريقة الاستخداماستخدام الخل للتخلص من رائحة الفم

المكونات

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الخل.

يتم وضع الخل في نصف كوب الماء للتخفيف.

يتم المضمضة كل يوم مرتين صباحًا ومساءً.

طريقة الاستخدامزيت جوز الهند

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.

يتم وضع زيت جوز الهند في الفم والمضمضة به لمدة 3-5 دقائق.

يتم غسل الفم بالماء الدافئ.

يتم استخدام الوصفة كل يوم مرتين صباحا ومساء.

طريقة الاستخداموصفة الفحم المنشط

المكونات

ملعقة كبيرة من الفحم المنشط.

فرشاة أسنان

يتم وضع قليل من الفحم على الأسنان وباستخدام فرشاة الأسنان يتم فرك الأسنان بالفحم ثم غسل الأسنان بالماء.

طريقة الاستخدام