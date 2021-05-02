طريقة الكشري المصري زي المحلات خطوة بخطوة وباحترافية اشهر الشيفات

طريقة الكشري المصري , هل تعلمي سيدتي أنه يمكنك تحضير الكشري المصري زي المحلات في البيت بخطوات بسيطة، وبدون مجهود وبشكل سريع جدًا، وبطعم أقوى من المحلات سينال على إعجاب كل أفراد أسرتك، ولن يفرقوه عن طعم المحلات على الإطلاق، تابعي معنا وستجدين طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات، وكل الأسرار التي ستجعلك تحضرين معه الدقة، والصلصة، حتى تتمكني من تقديمه لأفراد أسرتك بوصفة بسيطة، وبخطوات سهلة حتى وإن كنت من المبتدئات تستطيعين تحضيره بطعم أقوى من المحترفين، ثقي بنا وجربيه بتلك الطريقة وشاهدي النتيجة بنفسك. طريقة الكشري المصري المكونات 600 جرام من الأرز المصري.

100 جرام من الشعرية.

50 جرام من السمن.

لتر من الماء المغلي.

ملح/ فلفل اسود حسب الرغبة.

مكعب من مرقة الدجاج. مكونات العدس نصف كيلو من العدس.

50 جرام من السمن.

100 جرام من البصل مقطع مكعبات.

25 جرام من الثوم المفروم.

كمون / ملح حسب الرغبة.

لتر من الماء المغلي.

10 مللي من الزيت.

500 جرام من المكرونة (قلم صغيرة). مكونات الحمص لتر من الماء المغلي.

10 جرام من الملح.

10 جرام من الكمون.

نصف كيلو من الحمص منقوع لمدة 12 ساعة. مكونات البصل نصف كيلو من البصل مقطع حلقات.

50 جرام من الخل الأبيض.

50 جرام من الدقيق.

لتر من الزيت المقلي.

مكونات الصلصة

50 مللي من زيت الذرة.

100 جرام من البصل مقطع مكعبات.

50 جرام من الثوم المفروم.

250 جرام من الطماطم المبشورة.

ملعقة من صلصة الطماطم.

200 مللي من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

5 جرام من الكمون الناعم.

10 جرام من السكر. مكونات الدقة 25 مللي من الزيت.

50 مللي من الخل.

25 مللي من عصير الليمون.

100 جرام من الثوم المفروم.

20 جرام من الكمون.

10 جرام من الشطة.

10 جرام من الملح.

10 جرام من الكزبرة الجافة.

150 مللي من الماء. مكونات الصلصة الحارة 50 مللي من الزيت.

ملعقة من صلصة الطماطم.

50 مللي من الماء.

نصف ملعقة من الشطة. مكونات العدسمكونات الحمصمكونات البصلمكونات الدقةمكونات الصلصة الحارة طريقة التحضير انقعي العدس لمدة 12 ساعة قبل الاستخدام ثم اتركيه في وعاء على النار مع الماء لمدة 60 دقيقة حتى يصبح مسلوقًا وطريًا.

صفي العدس من الماء واتركيه جانبًا.

ضعي المكرونة في وعاء عميق + الزيت + الملح في وعاء واسلقيها لمدة 8 دقائق ثم صفيها من الماء.

حمري الشعرية في السمن حتى تصبح لونها ذهبية، وأضيفي الأرز المصفى مع الماء والفلفل ومكعب المرقة.

أضيفي الماء المغلي بالتدريج وانتظري لعدة دقائق وقومى بتهدئة النار واتركيه حتى يصبح ناضج تمامًا.

أضيفي الزيت في وعاء عميق واتركيه حتى يصبح ساخن ثم أضيفي البصل + الثوم + العدس + الملح + التوابل + الماء المغلي.

اخفقي كل المكونات واتركيها لمدة نصف ساعة.

اخلطي البصل مع الخل والدقيق ثم حمريه في الزيت الغزير حتى يصبح محمر ثم انشليه وضعيه على ورق المطبخ حتى يصفى تمامًا من الزيت.

لتحضير الصلصة ضعي الزيت مع القليل من البصل + الثوم مع التقليب حتى يصبح باللون الذهبي.

أضيفي الطماطم المبشورة مع الصلصة مع الماء + الملح + الفلفل + الكمون + الخل + السكر واخفقي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم اتركي الصلصة على نار هادئة حتى تصبح ناضجة قوامها سميك.

وحضري الدقة عن طريق وضع الزيت في وعاء عميق شوحي الثوم وعندما يذبل أضيفي الخل + عصير الليمون + الملح + الفلفل + الكمون + الشطة + الكزبرة الجافة واتركي كل المكونات معًا حتى تغلي تمامًا ويصبح قوامها مناسب.

ضعي مكونات الحمص على النار واتركيها تغلي قليلًا حتى يصبح ناضج، ويمكنك إضافة التوابل الاضافية حسب الرغبة.

عند تقديم الكشري ضعي طبقة من الأرز ثم طبقة من المكرونة ثم طبقة من العدس، واسكبي الصلصة ثم الدقة ثم الشطة.

وفي آخر خطوة ضعي طبقة من البصل المحمر ثم القليل من الحمص المسلوق. طريقة التحضير

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