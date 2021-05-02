طريقة عمل البيتزا الشرقي بالسجق بخطوات بسيطة جداً للغاية بالمنزل

تعتبر البيتزا الشرقي بالسجق من أشهر الأطباق الموجودة وبكثرة في مصر ولبنان والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية، وتعتبر من الأكلات الشعبية التي يكثر عليها الطلب والمفضلة لدى الكثير من الكبار والأطفال، ويحتوي هذا الطبق على العديد من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون التي تعطي الجسم الطاقة لما فيها من العناصر الغذائية المفيدة، ويفضل تناولها على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، والبيتزا تعتبر من الوجبات السريعة ومن السهل عملها بالمنزل وبتكلفة قليلة، ويمكن عملها بطرق كثيرة منها بالفراخ والسي فوود والجبن والمارجريت والتونة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل البيتزا الشرقي بالسجق من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن تنال إعجابكم. مقادير البيتزا الشرقي بالسجق مقادير البيتزا الشرقي بالسجق سوف نتحدث عن مقادير البيتزا الشرقي بالسجق وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السجق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة وسط من الملح.

فلفل أخضر وأصفر.

نصف كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من السمن.

كوب من الماء الدافئ.

جبنة موتزريلا.

رشة من الفلفل الأسود.

4 حبات زيتون مخلي.

طماطم مقطع حلقات.

ربع كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نتحدث عن طريقة عجينة البيتزا وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء مناسب عميق ونضع به الدقيق واللبن والخميرة والماء والزيت والبيكنج بودر والملح والسكر. ثم بعد ذلك نقوم بخلط المكونات السابقة جيداً بواسطة العجن بالأيدي حتى تصبح عجينة مناسبة، ثم يتم تغطية العجينة بقطعة من القماش حتى تتخمر ونتركها لمدة عشرون دقيقة. يتم رش طبقة خفيفة من الدقيق بعد تقطيع العجينة الى كرات لاستخدامها. طريقة التحضير سوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة تحضير البيتزا وهي كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به السجق والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً. نحضر صينية مقاس وسط ونقوم بدهنها بالسمن، ونضع بها العجينة بعد فردها ويتم حشوها بالخليط السابق وتزينها بالفلفل الأخضر والأصفر والجبنة الموتزريلا والطماطم المقطع والزيتون المخلي، ويتم بعد ذلك سكب البيضة عليها. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإدخال الصينية في الفرن، ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي. تقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

تعتبر البيتزا الشرقي بالسجق من أشهر الأطباق الموجودة وبكثرة في مصر ولبنان والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية، وتعتبر من الأكلات الشعبية التي يكثر عليها الطلب والمفضلة لدى الكثير من الكبار والأطفال، ويحتوي هذا الطبق على العديد من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون التي تعطي الجسم الطاقة لما فيها من العناصر الغذائية المفيدة، ويفضل تناولها على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، والبيتزا تعتبر من الوجبات السريعة ومن السهل عملها بالمنزل وبتكلفة قليلة، ويمكن عملها بطرق كثيرة منها بالفراخ والسي فوود والجبن والمارجريت والتونة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل البيتزا الشرقي بالسجق من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن تنال إعجابكم. مقادير البيتزا الشرقي بالسجق مقادير البيتزا الشرقي بالسجق سوف نتحدث عن مقادير البيتزا الشرقي بالسجق وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السجق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة وسط من الملح.

فلفل أخضر وأصفر.

نصف كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من السمن.

كوب من الماء الدافئ.

جبنة موتزريلا.

رشة من الفلفل الأسود.

4 حبات زيتون مخلي.

طماطم مقطع حلقات.

ربع كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نتحدث عن طريقة عجينة البيتزا وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء مناسب عميق ونضع به الدقيق واللبن والخميرة والماء والزيت والبيكنج بودر والملح والسكر. ثم بعد ذلك نقوم بخلط المكونات السابقة جيداً بواسطة العجن بالأيدي حتى تصبح عجينة مناسبة، ثم يتم تغطية العجينة بقطعة من القماش حتى تتخمر ونتركها لمدة عشرون دقيقة. يتم رش طبقة خفيفة من الدقيق بعد تقطيع العجينة الى كرات لاستخدامها. طريقة التحضير سوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة تحضير البيتزا وهي كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به السجق والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً. نحضر صينية مقاس وسط ونقوم بدهنها بالسمن، ونضع بها العجينة بعد فردها ويتم حشوها بالخليط السابق وتزينها بالفلفل الأخضر والأصفر والجبنة الموتزريلا والطماطم المقطع والزيتون المخلي، ويتم بعد ذلك سكب البيضة عليها. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإدخال الصينية في الفرن، ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي. تقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا الشرقي بالسجق بخطوات بسيطة جداً للغاية بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.