أحلى وأسرع عجينة قطايف بطعم لذيذ لا يقاوم وأحلى من الجاهزة

تعتبر القطايف من أحلى الحلويات في رمضان وهى تحتوى على قيمة غذائية مهمة لجسم الإنسان ولها وصفات عديدة ومميزة يمكن أن تراها السيدات في عملها في المطبخ بجميع أشكالها ومذاقها اللذيذ ويمكن أن تشكلها بأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة منها الجبن، أو اللحوم المفرومة، أو الفراخ وهى طريقة سهلة التحضير ومعظم مكوناتها موجودة في المنزل وبأفل الأسعار وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت ولذلك يمكن عملها في المنزل بطرق أمنة وصحية وطازجة والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها بعد وجبة الإفطار . طريقة تحضير وعمل عجينة القطايف ومكوناتها طريقة تحضير وعمل عجينة القطايف ومكوناتها مكونات عجينة القطايف: كوبان من الدقيق

كوب من اللبن

نصف كوب سميد

نصف كوب سكر

كوب من الماء

رشه من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مكونات عمل الشربات: كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون طريقة التحضير ضعي جميع المكونات في طبق عميق وهى كوبان من الدقيق كوب من اللبن نصف كوب سميد نصف كوب من السكر كوب من الماء ملعقة صغيرة من الفانيليا رشه صغيرة من الملح ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم خلطهم بالمضرب اليدوي لكى تتجانس المكونات جيدا .

ضعي الخليط في براد الشاي ثم نحضر طاسة مسطحة وضعيها على النار لكى تسخن جيدا .

أحضري البراد الذي به عجينة القطايف ثم قومى بصب الخليط في الطاسة المسطحة على شكل دوائر ثم نسوى القطايف على الجانين حتى تأخذ لونها الذهبي .

وبعد ذلك يتم خروجها من الطاسة على قماشة قطنية ونتركها لتبرد تماما

ثم نضع كمية من المكسرات أو أي حشوة حسب الرغبة ثم نقوم بحشو القطايف ويتم تقفيلها جيدا حتى لا تتساقط منها أي حشوة .

ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبها زيت حتى يسخن تماما ثم نضع به القطايف حتى يعطينا أحمرار من الوجهين حتى تأخذ لونها الذهبي ثم بعد ذلك نقوم بأخراج القطايف إلى طبق يكون به شربات بارد وذات قوام ثقيل ونقوم بإعداده في طبق التقديم . طريقة التحضير الوسوم

تعتبر القطايف من أحلى الحلويات في رمضان وهى تحتوى على قيمة غذائية مهمة لجسم الإنسان ولها وصفات عديدة ومميزة يمكن أن تراها السيدات في عملها في المطبخ بجميع أشكالها ومذاقها اللذيذ ويمكن أن تشكلها بأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة منها الجبن، أو اللحوم المفرومة، أو الفراخ وهى طريقة سهلة التحضير ومعظم مكوناتها موجودة في المنزل وبأفل الأسعار وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت ولذلك يمكن عملها في المنزل بطرق أمنة وصحية وطازجة والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها بعد وجبة الإفطار . طريقة تحضير وعمل عجينة القطايف ومكوناتها طريقة تحضير وعمل عجينة القطايف ومكوناتها مكونات عجينة القطايف: كوبان من الدقيق

كوب من اللبن

نصف كوب سميد

نصف كوب سكر

كوب من الماء

رشه من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مكونات عمل الشربات: كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون طريقة التحضير ضعي جميع المكونات في طبق عميق وهى كوبان من الدقيق كوب من اللبن نصف كوب سميد نصف كوب من السكر كوب من الماء ملعقة صغيرة من الفانيليا رشه صغيرة من الملح ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم خلطهم بالمضرب اليدوي لكى تتجانس المكونات جيدا .

ضعي الخليط في براد الشاي ثم نحضر طاسة مسطحة وضعيها على النار لكى تسخن جيدا .

أحضري البراد الذي به عجينة القطايف ثم قومى بصب الخليط في الطاسة المسطحة على شكل دوائر ثم نسوى القطايف على الجانين حتى تأخذ لونها الذهبي .

وبعد ذلك يتم خروجها من الطاسة على قماشة قطنية ونتركها لتبرد تماما

ثم نضع كمية من المكسرات أو أي حشوة حسب الرغبة ثم نقوم بحشو القطايف ويتم تقفيلها جيدا حتى لا تتساقط منها أي حشوة .

ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبها زيت حتى يسخن تماما ثم نضع به القطايف حتى يعطينا أحمرار من الوجهين حتى تأخذ لونها الذهبي ثم بعد ذلك نقوم بأخراج القطايف إلى طبق يكون به شربات بارد وذات قوام ثقيل ونقوم بإعداده في طبق التقديم . طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى وأسرع عجينة قطايف بطعم لذيذ لا يقاوم وأحلى من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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