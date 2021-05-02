ألذ طاجن ممكن تدوقيه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة روعة

من اللحوم التي يمكن استخدامها بكثرة في المطابخ هي الفراخ، لأنه مميز بمذاقه الحلو واللذيذ وغير ذلك أنه سهل تحضيره ولا يأخذ وقت كثير في التسوية، وقد توجد عدة اكلات من الفراخ ومن أهم هذه الأكلات هو طاجن الفراخ بالبصل، فالفراخ والبصل معا لهم طعم مختلف ولكنه رائع وشهي، حيث يعتبر من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها في مختلف المناسبات، نضع لكم أسفل المقال طريقة التحضير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل مكونات التحضير : دجاجة ومقطعة إلي ثماني قطع.

ثلاث حبات من البصل المقطع شرائح.

حبتان من الطماطم المفرومة.

فص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والكركم والبابريكا.

زيت نباتي أو سمنة. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل نقوم بغسل الدجاجة جيدا ويتم تقطيعها علي ثماني قطع، ثم نضعها في طبق كبير به كوبان من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الملح ونترك الفراخ بها لمدة ساعة أو أكثر.

يتم تحضير طبق آخر ونضع به كمية شرائح البصل، ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونضع الثوم المهروس ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكاري وبهارات الفراخ والكركم والبابريكا ثم نضيف كمية بسيطة من الزيت النباتي.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا ليتكون خليط متجانس.

نقوم بوضع قطع الفراخ إلي هذا الخليط بعد غسلها بالماء جيدا، ويتم تقليبهم جيدا حتي تأخذ الفراخ من طعم هذه الخلطة.

يتم تجهيز الطاجن ثم نضع فيه كل هذه الخلطة وقطع الفراخ، ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم إدخال الطاجن ونتركه لمدة ساعة إلا ربع وحتي تأخذ اللون الأحمر. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل الوسوم

من اللحوم التي يمكن استخدامها بكثرة في المطابخ هي الفراخ، لأنه مميز بمذاقه الحلو واللذيذ وغير ذلك أنه سهل تحضيره ولا يأخذ وقت كثير في التسوية، وقد توجد عدة اكلات من الفراخ ومن أهم هذه الأكلات هو طاجن الفراخ بالبصل، فالفراخ والبصل معا لهم طعم مختلف ولكنه رائع وشهي، حيث يعتبر من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها في مختلف المناسبات، نضع لكم أسفل المقال طريقة التحضير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل مكونات التحضير : دجاجة ومقطعة إلي ثماني قطع.

ثلاث حبات من البصل المقطع شرائح.

حبتان من الطماطم المفرومة.

فص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والكركم والبابريكا.

زيت نباتي أو سمنة. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل نقوم بغسل الدجاجة جيدا ويتم تقطيعها علي ثماني قطع، ثم نضعها في طبق كبير به كوبان من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الملح ونترك الفراخ بها لمدة ساعة أو أكثر.

يتم تحضير طبق آخر ونضع به كمية شرائح البصل، ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونضع الثوم المهروس ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكاري وبهارات الفراخ والكركم والبابريكا ثم نضيف كمية بسيطة من الزيت النباتي.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا ليتكون خليط متجانس.

نقوم بوضع قطع الفراخ إلي هذا الخليط بعد غسلها بالماء جيدا، ويتم تقليبهم جيدا حتي تأخذ الفراخ من طعم هذه الخلطة.

يتم تجهيز الطاجن ثم نضع فيه كل هذه الخلطة وقطع الفراخ، ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم إدخال الطاجن ونتركه لمدة ساعة إلا ربع وحتي تأخذ اللون الأحمر. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ طاجن ممكن تدوقيه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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