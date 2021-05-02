كيفية إزالة شعر الجسم بالفازلين بمكونات طبيعية ومكونات ربانية متواجدة في مطبخك

نقدم لكم الإجابة على سؤال كيفية إزالة شعر الجسم بالفازلين، حيث تبحث الكثيرات من الفتيات عن طريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم بطريقة سهلة وغير مرهقة، فهي تعتبر من أهم خطوات العناية والنظافة الشخصية التي يهتم بها جميع النساء، فقد جربوا العديد من الطرق لكن لم تكن مرضية، لذا قمنا بإحضار لكم وصفة إزالة شعر الجسم بالفازلين، تابعي معنا لمعرفة الطريقة في السطور التالية.كيفية إزالة شعر الجسم بالفازلين
تم استخدام الفازلين في الآونة الأخيرة على نطاق واسع في التخلص من الشعر، ليس فقط في منطقة محددة، ولكن أيضًا لكامل الجسم وإزالته في بضع دقائق، فهو يعتبر غير ضار بالجسم، ويمكن إعداد وصفة إزالة شعر الجسم بالفازلين كالتالي:المكونات
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقتين صغيرتين من الحمص المطحون والمجفف.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- ثلاث ملاعق طعام من اللبن المجفف.
- أحضري وعاء صغير وقومي بوضع كافة المكونات معًا ما عدا الفازلين وخلطهما جيدًا للتأكد من أن العجين ناعمًا وسميكًا.
- قم بإضافة الفازلين واستمري في التقليب حتى يصبح متجانس وجاهز للاستخدام.
- قومي بوضع الخليط على المنطقة التي تريد تخلص الشعر منها.
- اترك العجينة تجف تمامًا، وهي تستغرق حوالى من خمس إلى عشرة دقائق.
- بعد أن يجف، يتم التخلص منه وهذا بفركها في الاتجاه عكس نمو الشعر، ثم اغسل المنطقة بالماء الفاتر.
- من الممكن أن تكرر هذه العملية من وقت لآخر حتى يقل نمو الشعر في الجسم.
المكونات
- ملعقتين من الملح الإنجليزي الخشن.
- معلقتين من الفازلين.
- في إناء قومي بخلط المكونات معًا حتى يصبح متجانس.
- ضعي هذا الخليط على المكان الذي تريد إزالة الشعر منه، اتركه بضع دقائق حتى يجف.
- قم بالتخلص منه بعمل حركات دائرية عليها ثم استخدام الشفرة في عكس اتجاه نمو الشعر.
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نقدم لكم الإجابة على سؤال كيفية إزالة شعر الجسم بالفازلين، حيث تبحث الكثيرات من الفتيات عن طريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم بطريقة سهلة وغير مرهقة، فهي تعتبر من أهم خطوات العناية والنظافة الشخصية التي يهتم بها جميع النساء، فقد جربوا العديد من الطرق لكن لم تكن مرضية، لذا قمنا بإحضار لكم وصفة إزالة شعر الجسم بالفازلين، تابعي معنا لمعرفة الطريقة في السطور التالية.كيفية إزالة شعر الجسم بالفازلين
تم استخدام الفازلين في الآونة الأخيرة على نطاق واسع في التخلص من الشعر، ليس فقط في منطقة محددة، ولكن أيضًا لكامل الجسم وإزالته في بضع دقائق، فهو يعتبر غير ضار بالجسم، ويمكن إعداد وصفة إزالة شعر الجسم بالفازلين كالتالي:المكونات
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقتين صغيرتين من الحمص المطحون والمجفف.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- ثلاث ملاعق طعام من اللبن المجفف.
- أحضري وعاء صغير وقومي بوضع كافة المكونات معًا ما عدا الفازلين وخلطهما جيدًا للتأكد من أن العجين ناعمًا وسميكًا.
- قم بإضافة الفازلين واستمري في التقليب حتى يصبح متجانس وجاهز للاستخدام.
- قومي بوضع الخليط على المنطقة التي تريد تخلص الشعر منها.
- اترك العجينة تجف تمامًا، وهي تستغرق حوالى من خمس إلى عشرة دقائق.
- بعد أن يجف، يتم التخلص منه وهذا بفركها في الاتجاه عكس نمو الشعر، ثم اغسل المنطقة بالماء الفاتر.
- من الممكن أن تكرر هذه العملية من وقت لآخر حتى يقل نمو الشعر في الجسم.
المكونات
- ملعقتين من الملح الإنجليزي الخشن.
- معلقتين من الفازلين.
- في إناء قومي بخلط المكونات معًا حتى يصبح متجانس.
- ضعي هذا الخليط على المكان الذي تريد إزالة الشعر منه، اتركه بضع دقائق حتى يجف.
- قم بالتخلص منه بعمل حركات دائرية عليها ثم استخدام الشفرة في عكس اتجاه نمو الشعر.
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