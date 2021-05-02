أسهل وألذ طريقة عمل الفول النابت في المنزل بخلطة رهيبة وطعم روعة

يعد الفول من الأكلات التي لها قيمة غذائية عالية جدا تعود بالنفع على الانسان، وهو يعتبر من ثنائيات الفلقة كما أن البقوليات ثنائية الفلقة تساعد على تخصيب التربة، ويعد الفول من الأكلات التي لها قيمة وشعبية عالية كما أنه يحتوي على بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية، كما يساعد على زيادة مستوى الكوليسترول في الدم مما يجعله مصدر مفيد للقلب. طريقة عمل الفول النابت طريقة عمل الفول النابت المكونات : نصف كيلو فول.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

٢ حبه مستكه.

٢ حبة حبهان.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ماء مغلي.

كمون ملعقة كبيرة.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

٢ ورق لورا.

حبه طماطم مقطعه مكعبات.

فص ثوم مفروم ناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير اولا تحضير الفول النابت. ينقى الفول ويغسل جيدا وينقع لمدة يومين في ماء.

يتم تغير الماء كل أربع ساعات.

ثالث يوم يصفى الفول ويوضع جوه فوطه ويترك لينبت لليوم التالي.

بعد ذلك يأخذ الفول ويغسل ويصفي ويصبح جاهزا.

في إناء نقوم بوضع ماء مغلي ونقوم بوضع الفول والمستكه والحبهان والبصل والطماطم والثوم المفروم وورق اللورا.

عندما يستوي الفول نقوم بوضع عصير الليمون والملح والكمون يترك دقيقتين ويغلق النار.

يتم غرفه في طبق التقديم ويوضع عليه السمن البلدي ويقدم ساخنا وبالف هنا. طريقة أخرى ينقى الفول ويغسل جيدا وينقع في ماء ويتغير الماء كل أربع ساعات لمدة يومين.

ثالث يوم يصفى ويوضع في فوطه ويلف ويترك لثالث يوم حتى يتم تنبيه.

ياخد ثالث يوم يغسل ويصفى ويقشر.

في إناء نقوم بوضع ماء مغلي والفول وورق اللورا والبصل والطماطم ويترك ليستوي.

ناخد مقلاة يوضع بها ملعقة السمن و المستكة والحبهان والثوم يأخذ لون لعمل طشه.

يتم وضع الطشه على الفول ثم يوضع الملح والكمون ويغرف في طبق التقديم والف هنا. طريقة أخرى الوسوم

يعد الفول من الأكلات التي لها قيمة غذائية عالية جدا تعود بالنفع على الانسان، وهو يعتبر من ثنائيات الفلقة كما أن البقوليات ثنائية الفلقة تساعد على تخصيب التربة، ويعد الفول من الأكلات التي لها قيمة وشعبية عالية كما أنه يحتوي على بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية، كما يساعد على زيادة مستوى الكوليسترول في الدم مما يجعله مصدر مفيد للقلب. طريقة عمل الفول النابت طريقة عمل الفول النابت المكونات : نصف كيلو فول.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

٢ حبه مستكه.

٢ حبة حبهان.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ماء مغلي.

كمون ملعقة كبيرة.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

٢ ورق لورا.

حبه طماطم مقطعه مكعبات.

فص ثوم مفروم ناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير اولا تحضير الفول النابت. ينقى الفول ويغسل جيدا وينقع لمدة يومين في ماء.

يتم تغير الماء كل أربع ساعات.

ثالث يوم يصفى الفول ويوضع جوه فوطه ويترك لينبت لليوم التالي.

بعد ذلك يأخذ الفول ويغسل ويصفي ويصبح جاهزا.

في إناء نقوم بوضع ماء مغلي ونقوم بوضع الفول والمستكه والحبهان والبصل والطماطم والثوم المفروم وورق اللورا.

عندما يستوي الفول نقوم بوضع عصير الليمون والملح والكمون يترك دقيقتين ويغلق النار.

يتم غرفه في طبق التقديم ويوضع عليه السمن البلدي ويقدم ساخنا وبالف هنا. طريقة أخرى ينقى الفول ويغسل جيدا وينقع في ماء ويتغير الماء كل أربع ساعات لمدة يومين.

ثالث يوم يصفى ويوضع في فوطه ويلف ويترك لثالث يوم حتى يتم تنبيه.

ياخد ثالث يوم يغسل ويصفى ويقشر.

في إناء نقوم بوضع ماء مغلي والفول وورق اللورا والبصل والطماطم ويترك ليستوي.

ناخد مقلاة يوضع بها ملعقة السمن و المستكة والحبهان والثوم يأخذ لون لعمل طشه.

يتم وضع الطشه على الفول ثم يوضع الملح والكمون ويغرف في طبق التقديم والف هنا. طريقة أخرى

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