في 3 دقائق طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب بمقادير مظبوطة جداً

الغريبة حلوى من حلويات العيد المميزة التي يتم تحضيرها في عيد الفطر، وتقوم ربة المنزل إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة، فمكوناتها سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل منزل، فهي حلوى اسمها على مسمى ناعمه جدا ولذيذة، مكوناتها بسيطه ولكنها حلوى دسمة تأخذ كمية سمن كبيرة، يتم تحضيرها في المنزل احسن وانضف من شرائها من محلات الحلواني، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب المكونات : ½ كيلو دقيق.

رشة ملح صغيرة.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

½ كيلو من سمن بدرجة حرارة الغرفه.

½ كوب سكر بودرة.

1 بيضه

مكسرات أو سوداني للتشكيل. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ثم نضع داخله السمن والسكر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح كريمي.

نقوم بإضافة البيض، ونضرب مرة أخرى ثم نقوم بوضع الفانيليا.

في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق، ثم يوضع البيكنج بودر ورشة الملح وتقليبهم.

يتم اضافة الدقيق على السمن بالتدريج مع لم العجين دون عجن.

تغطي العجينة وتترك في الثلاجة ½ ساعة لترتاح قليلا.

نقوم بإحضار صينية و يتم تشكيل العجينة الي كرات صغيرة الحجم ثم نضعها في الصينية وعمل ضغطه خفيفه بها.

يوضع مكسرات على الوجه أو السوداني.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

تخرج الصينيه من الفرن، ثم تترك لتبرد تماماً، ثم توضع في طبق التقديم. طريقة أخرى للغريبة بالكوب طريقة التحضيرطريقة أخرى للغريبة بالكوب المكونات : ٤ كوب دقيق دقيق.

كوب سكر بودرة.

٢ كوب سمن.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح صغيرة.

مكسرات مجروشة للتزيين. طريقة التحضير : في وعاء كبير نضع السمن ويتم خفقه حتى يتغير لونه ويصبح كريمي.

يضاف السكر مع الاستمرار في الخفق جيدا، ثم نضيف الدقيق تدريجياً ونخلطهم جيداً، حتي نلاحظ أن العجينة أصبحت لينة.

يتم وضع بياض البيضة والفانيليا ويستمر التقليب حتى نحصل على عجينة لينة، ثم نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة.

توضع في صينية ويتم الضغط عليها في المنتصف ووضع المكسرات بها.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

تخرج من الفرن وتوضع في طبق التقديم. الوسوم

الغريبة حلوى من حلويات العيد المميزة التي يتم تحضيرها في عيد الفطر، وتقوم ربة المنزل إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة، فمكوناتها سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل منزل، فهي حلوى اسمها على مسمى ناعمه جدا ولذيذة، مكوناتها بسيطه ولكنها حلوى دسمة تأخذ كمية سمن كبيرة، يتم تحضيرها في المنزل احسن وانضف من شرائها من محلات الحلواني، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب المكونات : ½ كيلو دقيق.

رشة ملح صغيرة.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

½ كيلو من سمن بدرجة حرارة الغرفه.

½ كوب سكر بودرة.

1 بيضه

مكسرات أو سوداني للتشكيل. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ثم نضع داخله السمن والسكر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح كريمي.

نقوم بإضافة البيض، ونضرب مرة أخرى ثم نقوم بوضع الفانيليا.

في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق، ثم يوضع البيكنج بودر ورشة الملح وتقليبهم.

يتم اضافة الدقيق على السمن بالتدريج مع لم العجين دون عجن.

تغطي العجينة وتترك في الثلاجة ½ ساعة لترتاح قليلا.

نقوم بإحضار صينية و يتم تشكيل العجينة الي كرات صغيرة الحجم ثم نضعها في الصينية وعمل ضغطه خفيفه بها.

يوضع مكسرات على الوجه أو السوداني.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

تخرج الصينيه من الفرن، ثم تترك لتبرد تماماً، ثم توضع في طبق التقديم. طريقة أخرى للغريبة بالكوب طريقة التحضيرطريقة أخرى للغريبة بالكوب المكونات : ٤ كوب دقيق دقيق.

كوب سكر بودرة.

٢ كوب سمن.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح صغيرة.

مكسرات مجروشة للتزيين. طريقة التحضير : في وعاء كبير نضع السمن ويتم خفقه حتى يتغير لونه ويصبح كريمي.

يضاف السكر مع الاستمرار في الخفق جيدا، ثم نضيف الدقيق تدريجياً ونخلطهم جيداً، حتي نلاحظ أن العجينة أصبحت لينة.

يتم وضع بياض البيضة والفانيليا ويستمر التقليب حتى نحصل على عجينة لينة، ثم نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة.

توضع في صينية ويتم الضغط عليها في المنتصف ووضع المكسرات بها.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

تخرج من الفرن وتوضع في طبق التقديم.

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