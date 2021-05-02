أسرع وأسهل دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف ومش شارب ولا نقطة زيت بطعم رائع

دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف، من ضمن الحلويات السهلة والمحبوبة عند الأطفال كثيرًا وليست صعبة أبدًا بل هي سهلة ولها عدة طرق ومن المفضل تحضيرها في المنزل كي تكون أكثر صحة ونظافة وإليكم بعض الطرق لعملها مثل المحلات. دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف ومش شارب ولا نقطة زيت دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف ومش شارب ولا نقطة زيت مكونات عمل الدوناتس في المنزل أربع صفار بيض.

أربع معالق كبيرة من السكر والخميرة.

والخميرة. ملعقتان كبيرة من الزبدة والحليب الدافئ.

كوب دقيق.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الدقيق.

الشوكولاتة المذابة.

رشه من الملح.

زيت لتحمير.

رذاذ الحلوى الملونة. طريقة تحضير الدوناتس في المنزل إذابة نصف الخميرة في الماء الدافئ ثم تركها إلى أن تصبح مثل الزبدة ثم إضافة الدقيق ونخلط جميع المكونات.

نترك العجينة تخمر وتصبح هشه القوام.

إذابة النصف الثاني من الخميرة في الماء الدافئ وتركها.

خلط نصف كوب من الدقيق مع الملح ثم إضافة نصف الخليط مع خليط الخميرة في الخلاط.

نضع البيض مع الزبدة ونخلطهم معًا ثم نضع الخميرة مع الكمية المتبقية من الدقيق وإعادة العجين مرة أخرى إلى أن يصبح متجانس ويترك العجين في الثلاجة لتخمر طوال الليل.

تشكيل ألدونات ثم نتركه يخمر ثم نبدأ في التحمير. طريقة تحضير الدوناتس في المنزل دوناتس في الفرن دوناتس في الفرن مكونات دوناتس في الفرن ملعقتان كبيرة من الزبدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

اللبن للعجينة.

ثلاث أرباع كوب من السكر البودرة.

البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيلا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من بكينج بودر. طريقة تحضير الدوناتس في إناء نضع الخميرة والدقيق والملح وبكينج بودر ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والسكر ثم نقوم بالعجن حوالي عشر دقائق.

والملح وبكينج بودر ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والسكر ثم نقوم بالعجن حوالي عشر دقائق. إذابة الزبدة جيدا وإضافتها للخليط ثم إضافة اللبن للخليط بشكل تدريجي مع خلط المكونات جيدا ثم ترك العجينة جيدا حتى ترتفع للضعف.

فرد العجينة على سطح أملس جيدًا مع رشها بالقليل من الدقيق ثم تقطيعها بشكل حلقات وتركها إلى أن تخمر ثانية ثم ندخلها الفرن ونخبزها في الفرن.

تغطيه الدوناتس بالقرفة والسكر البودرة ثم تُقدم. طريقة تحضير الدوناتس الوسوم

دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف، من ضمن الحلويات السهلة والمحبوبة عند الأطفال كثيرًا وليست صعبة أبدًا بل هي سهلة ولها عدة طرق ومن المفضل تحضيرها في المنزل كي تكون أكثر صحة ونظافة وإليكم بعض الطرق لعملها مثل المحلات. دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف ومش شارب ولا نقطة زيت دوناتس فى10 دقايق هش وخفيف ومش شارب ولا نقطة زيت مكونات عمل الدوناتس في المنزل أربع صفار بيض.

أربع معالق كبيرة من السكر والخميرة.

والخميرة. ملعقتان كبيرة من الزبدة والحليب الدافئ.

كوب دقيق.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الدقيق.

الشوكولاتة المذابة.

رشه من الملح.

زيت لتحمير.

رذاذ الحلوى الملونة. طريقة تحضير الدوناتس في المنزل إذابة نصف الخميرة في الماء الدافئ ثم تركها إلى أن تصبح مثل الزبدة ثم إضافة الدقيق ونخلط جميع المكونات.

نترك العجينة تخمر وتصبح هشه القوام.

إذابة النصف الثاني من الخميرة في الماء الدافئ وتركها.

خلط نصف كوب من الدقيق مع الملح ثم إضافة نصف الخليط مع خليط الخميرة في الخلاط.

نضع البيض مع الزبدة ونخلطهم معًا ثم نضع الخميرة مع الكمية المتبقية من الدقيق وإعادة العجين مرة أخرى إلى أن يصبح متجانس ويترك العجين في الثلاجة لتخمر طوال الليل.

تشكيل ألدونات ثم نتركه يخمر ثم نبدأ في التحمير. طريقة تحضير الدوناتس في المنزل دوناتس في الفرن دوناتس في الفرن مكونات دوناتس في الفرن ملعقتان كبيرة من الزبدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

اللبن للعجينة.

ثلاث أرباع كوب من السكر البودرة.

البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيلا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من بكينج بودر. طريقة تحضير الدوناتس في إناء نضع الخميرة والدقيق والملح وبكينج بودر ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والسكر ثم نقوم بالعجن حوالي عشر دقائق.

والملح وبكينج بودر ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والسكر ثم نقوم بالعجن حوالي عشر دقائق. إذابة الزبدة جيدا وإضافتها للخليط ثم إضافة اللبن للخليط بشكل تدريجي مع خلط المكونات جيدا ثم ترك العجينة جيدا حتى ترتفع للضعف.

فرد العجينة على سطح أملس جيدًا مع رشها بالقليل من الدقيق ثم تقطيعها بشكل حلقات وتركها إلى أن تخمر ثانية ثم ندخلها الفرن ونخبزها في الفرن.

تغطيه الدوناتس بالقرفة والسكر البودرة ثم تُقدم. طريقة تحضير الدوناتس

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