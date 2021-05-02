بمكون واحد طريقة عمل روج الشفايف الثابت الطبيعي باللون الأحمر في المنزل

طريقة عمل روج أحمر طبيعي هي أحد الطرق التي يبحث عنها الفتيات الذين اعتادوا على استخدام المساحيق التجميلية، ومن المعلوم أن الروج هو سر أنوثة المرأة وجمالها وما يتمم الشكل الجمالي للمرأة، ويمكن اللجوء لحلول بديلة عن الروج الصناعي الذي يتسبب في تلف البشرة وتعرضها للجفاف والتشقق، إليكم بعض من تلك الوصفات. طريقة عمل الروج باستخدام الفازلين طريقة عمل الروج باستخدام الفازلين المكونات: حوالي 20 جرامات من الفازلين.

نوع من أنواع الألوان الطبيعية.

نكهة طبيعية أو رائحة مثل التي يتم استخدامها في الكعك والحلويات كالفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإذابة الفازلين عن طريق وضعه في إناء ماء دافيئ، أو باستخدام الميكرويف. يتم مزج الفازلين مع المكونات الأخرى، ثم توضع المكونات في علبة ويحكم إغلاقها وتوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة و60 دقيقة. نخرج المزيج عند الحاجة لاستخدامه ويوضع على الشفاة، ثم يعاد إدخالها إلى الثلاجة ويبقى حتى الحاجة إلى استخدامه. طريقة عمل روج منزلي ثابت طريقة عمل روج منزلي ثابت المكونات: بذور كتان حوالي 150 جرام.

زيت الياسمين وزيت الجوز هند أو الخزامي، (نوعان من الزيوت العطرية).

ألوان صناعية التي تستخدم في الطعام أو لون من ألوان الايشادو.

شمع العسل بمقدار ملعقتين.

بعض من الماء. طريقة التحضير: نخلط بعض من الماء الدافئ مع البذر الكتان على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى يتماثل القوام للملمس المتماسك كالجيلي، ثم نقوم بإضافة شمع العسل على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب وإذابة الشمع أيضًا، ثم نقوم برفع الخليط من على النار وتصفيته بواسطة مصفاة وتحريك الخليط فيها بالملعقة للتخلص من بذر الكتان، ويضاف عقب ذلك باقي المكونات ويوضع الخليط في الثلاجة في علب مغلقة بإحكام، ثم يتم استخدامه وإعادته إلى الثلاجة. الوسوم

طريقة عمل روج أحمر طبيعي هي أحد الطرق التي يبحث عنها الفتيات الذين اعتادوا على استخدام المساحيق التجميلية، ومن المعلوم أن الروج هو سر أنوثة المرأة وجمالها وما يتمم الشكل الجمالي للمرأة، ويمكن اللجوء لحلول بديلة عن الروج الصناعي الذي يتسبب في تلف البشرة وتعرضها للجفاف والتشقق، إليكم بعض من تلك الوصفات. طريقة عمل الروج باستخدام الفازلين طريقة عمل الروج باستخدام الفازلين المكونات: حوالي 20 جرامات من الفازلين.

نوع من أنواع الألوان الطبيعية.

نكهة طبيعية أو رائحة مثل التي يتم استخدامها في الكعك والحلويات كالفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإذابة الفازلين عن طريق وضعه في إناء ماء دافيئ، أو باستخدام الميكرويف. يتم مزج الفازلين مع المكونات الأخرى، ثم توضع المكونات في علبة ويحكم إغلاقها وتوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة و60 دقيقة. نخرج المزيج عند الحاجة لاستخدامه ويوضع على الشفاة، ثم يعاد إدخالها إلى الثلاجة ويبقى حتى الحاجة إلى استخدامه. طريقة عمل روج منزلي ثابت طريقة عمل روج منزلي ثابت المكونات: بذور كتان حوالي 150 جرام.

زيت الياسمين وزيت الجوز هند أو الخزامي، (نوعان من الزيوت العطرية).

ألوان صناعية التي تستخدم في الطعام أو لون من ألوان الايشادو.

شمع العسل بمقدار ملعقتين.

بعض من الماء. طريقة التحضير: نخلط بعض من الماء الدافئ مع البذر الكتان على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى يتماثل القوام للملمس المتماسك كالجيلي، ثم نقوم بإضافة شمع العسل على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب وإذابة الشمع أيضًا، ثم نقوم برفع الخليط من على النار وتصفيته بواسطة مصفاة وتحريك الخليط فيها بالملعقة للتخلص من بذر الكتان، ويضاف عقب ذلك باقي المكونات ويوضع الخليط في الثلاجة في علب مغلقة بإحكام، ثم يتم استخدامه وإعادته إلى الثلاجة.

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