تخلصي من الشيب بالقرنفل ووداعا للشعر الأبيض الذي يسبب لك إحراج

بدأت عبارة تخلصي من الشيب بالقرنفل تتناقل لأسماع النساء في الآونة الأخيرة، حيث أن مشكلة الشعر الأبيض من المشكلات الأكثر شيوعًا التي تعاني منها نساء عدة، حتى قبل أن يصبحوا على مشارف مرحلة الشيخوخة، ودعونا نبقى بعيدًا عن المواد الكيميائية وصبغات الشعر، فسوف في هذا الموضوع وصفة طبيعية تجعلك تودعين الشيب نهائيًا.

عندما نقول تخلصي من الشيب بالقرنفل لابد أن نتحدث عن وصفة زيت القرنفل للشعر، إذ يمكنك الاستمرار عليها واستخدامها مرتين كل أسبوع، وسوف تساعد على الحد من ظهور الشعر التبيض، وفيما يلي سوف نسرد مكوناتها وطريقة تحضيرها:-

مكونات زيت القرنفل للشعر

ربع كوب من القرنفل.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من أي زيت، على سبيل المثال، زيت جوز الهند.

طريقة تحضير زيت القرنفل للشعر

لن تستغرق طريقة تحضير زيت القرنفل أكثر من أربعون دقيقة، وحتى تحصلي على النتيجة المرغوب فيها، يجب أن تتبعي الخطوات التالية:-

غلي القرنفل مع الماء بالمقادير التي تم تحديدها في المكونات.

يتم ترك الخليط لمدة لا تقل على نصف ساعة على نار هادئة.

بعد التأكد من أنه قد أصبح باردًا يتم إضافة زيت جوز الهند أو أي زيت آخر إليه.

يتم وضعه على فروة الرأس، وتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

غسل الشعر جيدًا بواسطة الماء الفاتر.

فوائد القرنفل للشعر

من المتعارف عليه بيم الكثير من الأشخاص أن القرنفل يضفي على الشعر الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن أبرز فوائده للشعر، وهي كالتالي:-