العجينة السحرية الهشة لجميع انواع المخبوزات والمعجنات والفطائر قطنية وخفيفة في 10 دقائق

طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الهشة في البيت ، العجينة السحرية هي المنقذ الوحيد لكل ربة منزل تحب بأن تقوم بتحضير المعجنات والفطائر في البيت حتى لا تكلف نفسها الكثير من المال، فأنت الشخص الذي يمكنه تدبير جميع أمور المنزل، لذا عليك باختيار كل ما يجعلك تشعرين بالارتياح ولا يوجد أفضل من أنكِ تقومين بتحضير عجينة ال10 لكي تساعدك في تحضير جميع أنواع المعجنات.

تريد كل سيدة منزل أن تختار ما هو أفضل وأسرع ولا يمكن أن تجدين أفضل من العجينة السحرية حتى تستخدميها في تحضير أشهى المعجنات والفطائر والبيتزا وخلافه، ونحن من سيساعدك في تحضيرها فقومي باستخدام المكونات التالية:

1 كيلو دقيق أبيض.

1 كوب زبدي.

3 ملاعق كبيرة خميرة.

بيضة واحدة حجم كبير.

2/1 كوب زيت نباتي.

3/4 كوب ماء فاتر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

6 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.