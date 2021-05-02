العجينة السحرية الهشة لجميع انواع المخبوزات والمعجنات والفطائر قطنية وخفيفة في 10 دقائق

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الهشة في البيت ، العجينة السحرية هي المنقذ الوحيد لكل ربة منزل تحب بأن تقوم بتحضير المعجنات والفطائر في البيت حتى لا تكلف نفسها الكثير من المال، فأنت الشخص الذي يمكنه تدبير جميع أمور المنزل، لذا عليك باختيار كل ما يجعلك تشعرين بالارتياح ولا يوجد أفضل من أنكِ تقومين بتحضير عجينة ال10 لكي تساعدك في تحضير جميع أنواع المعجنات.
طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الهشة في البيت
تريد كل سيدة منزل أن تختار ما هو أفضل وأسرع ولا يمكن أن تجدين أفضل من العجينة السحرية حتى تستخدميها في تحضير أشهى المعجنات والفطائر والبيتزا وخلافه، ونحن من سيساعدك في تحضيرها فقومي باستخدام المكونات التالية:مقادير عمل العجينة السحرية:
- 1 كيلو دقيق أبيض.
- 1 كوب زبدي.
- 3 ملاعق كبيرة خميرة.
- بيضة واحدة حجم كبير.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 3/4 كوب ماء فاتر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- في وعاء العجن ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها واخلطيهم جيداً.
- ثم عليكِ بعمل خليط من الماء الفاتر والسكر والخميرة وقلبي وتركيه لبضعة دقائق حتى يتخمر بعدها يتم إضافته لوعاء الدقيق.
- قلبي المكونات مع بعضها باستخدام ملعقة خشبية ثم يتم عجنها لمدة 10 دقائق أو أكثر حتى تحصلين على عجينة ذات قوام جيد.
- عليك بالاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت.
- بعدها يتم ترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح وتتخمر جيداً.
- تأتين بعد ذلك بالعجينة وفردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق باستخدام الشوبك ثم تقسيمها واستخدامها كما ترغبين سواء في تحضير الفطائر أو البيتزا والباتية وكثير من المخبوزات والمعجنات المختلفة اللذيذة والشهية.
الوسوم
طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الهشة في البيت ، العجينة السحرية هي المنقذ الوحيد لكل ربة منزل تحب بأن تقوم بتحضير المعجنات والفطائر في البيت حتى لا تكلف نفسها الكثير من المال، فأنت الشخص الذي يمكنه تدبير جميع أمور المنزل، لذا عليك باختيار كل ما يجعلك تشعرين بالارتياح ولا يوجد أفضل من أنكِ تقومين بتحضير عجينة ال10 لكي تساعدك في تحضير جميع أنواع المعجنات.
طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الهشة في البيت
تريد كل سيدة منزل أن تختار ما هو أفضل وأسرع ولا يمكن أن تجدين أفضل من العجينة السحرية حتى تستخدميها في تحضير أشهى المعجنات والفطائر والبيتزا وخلافه، ونحن من سيساعدك في تحضيرها فقومي باستخدام المكونات التالية:مقادير عمل العجينة السحرية:
- 1 كيلو دقيق أبيض.
- 1 كوب زبدي.
- 3 ملاعق كبيرة خميرة.
- بيضة واحدة حجم كبير.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 3/4 كوب ماء فاتر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- في وعاء العجن ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها واخلطيهم جيداً.
- ثم عليكِ بعمل خليط من الماء الفاتر والسكر والخميرة وقلبي وتركيه لبضعة دقائق حتى يتخمر بعدها يتم إضافته لوعاء الدقيق.
- قلبي المكونات مع بعضها باستخدام ملعقة خشبية ثم يتم عجنها لمدة 10 دقائق أو أكثر حتى تحصلين على عجينة ذات قوام جيد.
- عليك بالاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت.
- بعدها يتم ترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح وتتخمر جيداً.
- تأتين بعد ذلك بالعجينة وفردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق باستخدام الشوبك ثم تقسيمها واستخدامها كما ترغبين سواء في تحضير الفطائر أو البيتزا والباتية وكثير من المخبوزات والمعجنات المختلفة اللذيذة والشهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة السحرية الهشة لجميع انواع المخبوزات والمعجنات والفطائر قطنية وخفيفة في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.