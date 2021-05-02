وصفة سرية لتطويل الشعر في أقل من أسبوع ونتيجة سحرية وسريعة

إن تطويل الشعر من أكثر الأمور التي تحلم بها جميع الفتيات، ويبحثون دائماً عن منتجات أو طرق تساعد على إطالته ومنجه الشكل الجذاب، حيث أن الشعر من أهم علامات الجمال والأنوثة عند السيدات، ولذلك يحرصون دائماً على العناية به وتوفير ما يناسبه حسب نوعه، وسوف نقدم اليوم لجميع الفتيات وصفة سرية لتطويل الشعر يمكن تحضيرها من مكونات طبيعية موجودة في كل بيت وغير مكلفة أبداً.وصفة سرية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل البودرة.
- ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.
- كمية قليلة من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من العسل.
نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد الحصول على خليط متجانس ومتماسك نقوم بتوزيعه على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف، وبعد ذلك نغطي الشعر جيداً لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم نقوم بغسله بالطريقة المعتادة الماء والشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، والاستمرار عليها حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.وصفة لتطويل الشعر بسرعة
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 6 فص من الثوم المهروس.
نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف، ونقوم بتغطية الشعر بشكل جيد لمدة ساعة إلا ربع على الأقل، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للتخلص من الرائحة، ويجب تكرار هذه الوصفة مرة على الأقل في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة بسرعة وبسهولة.
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إن تطويل الشعر من أكثر الأمور التي تحلم بها جميع الفتيات، ويبحثون دائماً عن منتجات أو طرق تساعد على إطالته ومنجه الشكل الجذاب، حيث أن الشعر من أهم علامات الجمال والأنوثة عند السيدات، ولذلك يحرصون دائماً على العناية به وتوفير ما يناسبه حسب نوعه، وسوف نقدم اليوم لجميع الفتيات وصفة سرية لتطويل الشعر يمكن تحضيرها من مكونات طبيعية موجودة في كل بيت وغير مكلفة أبداً.وصفة سرية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل البودرة.
- ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.
- كمية قليلة من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من العسل.
نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد الحصول على خليط متجانس ومتماسك نقوم بتوزيعه على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف، وبعد ذلك نغطي الشعر جيداً لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم نقوم بغسله بالطريقة المعتادة الماء والشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، والاستمرار عليها حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.وصفة لتطويل الشعر بسرعة
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 6 فص من الثوم المهروس.
نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف، ونقوم بتغطية الشعر بشكل جيد لمدة ساعة إلا ربع على الأقل، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للتخلص من الرائحة، ويجب تكرار هذه الوصفة مرة على الأقل في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة بسرعة وبسهولة.
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