اعرفي كيفية تحضير البيتي فور بالمربى والشيكولاتة في البيت

البيتي فور يتم تحضيره كحلويات للعيد، فالكثير من النشاء يقمن بعمله من منزلهن، بالتحديد في هذه الظروف التي تمر بها، والعديد لا يحب أن يقوم بشراء أي شيء من الخارج، حيث أنه بالرغم من شراء الكثير لتلك الحلويات جاهزة، إلَّا أنهم الآن يقوم ا بإعدادها من البيت، وذلك لكي يحرصوا هل. صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من الفيروس.البيتي فور
العديد من السيدات يفضلن صنع حلوى البيتي فور من البيت، بدلاً دونًا عن شراءها من المحلات المتباينة، فإن كنت تريدين التعرف على الطريقة التي من خلالها تستطيعين أن تصنعي حلوى البيتي فور فقط تابعي معنا.مقادير البيتي فور
- دقيق “٢ كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- زبدة “كوب”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- بيكنج بودر “ملعقة صغيرة”
- صفار بيض “عدد ٢”
- قشر برتقال “½ ملعقة كبيرة”
- شوكولاتة أو مربي تبعًا للرغبة.
- يتم خفق البيض مع إضافة الفانيليا له وكذلك قشر البرتقال.
- ومن ثم يتم إضافة الزبدة معهم مع مواكبة الخفق إلى أن يتم الحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك يتم وضع سكر البودرة مع مواكبة الخفق أيضًا إلى أن تختلط كافة المكونات.
- يتم مزج الدقيق هو والبيكنج بودر مع إضافة المزيج السابق إليهم تدريجيًا والتحريك ببطء لكي يتم الحصول على عجينة طرية.
- تغطية العجينة بواسطة ورق نايلون، مع تركها لكي ترتاح قليلًا حوالي ٦٠ دقيقة تقريبًا.
- تقطيع العجينة لقطع ليست كبيرة الحجم بل صغيرة، والقيام بتشكيلها حسب رغبة كل شخص.
- بعد ذلك يتم وضع ورق الزبدة بصينية ثم وضع البيتي فور بها ومن ثم إدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة لكي يتم الحصول على لون ذهبي.
- ترك البيتي فور إلى أن يبرد مع لصق كل قطعتين مع بعضهم البعض بواسطة الشوكولاتة أو المربي.
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البيتي فور يتم تحضيره كحلويات للعيد، فالكثير من النشاء يقمن بعمله من منزلهن، بالتحديد في هذه الظروف التي تمر بها، والعديد لا يحب أن يقوم بشراء أي شيء من الخارج، حيث أنه بالرغم من شراء الكثير لتلك الحلويات جاهزة، إلَّا أنهم الآن يقوم ا بإعدادها من البيت، وذلك لكي يحرصوا هل. صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من الفيروس.البيتي فور
العديد من السيدات يفضلن صنع حلوى البيتي فور من البيت، بدلاً دونًا عن شراءها من المحلات المتباينة، فإن كنت تريدين التعرف على الطريقة التي من خلالها تستطيعين أن تصنعي حلوى البيتي فور فقط تابعي معنا.مقادير البيتي فور
- دقيق “٢ كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- زبدة “كوب”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- بيكنج بودر “ملعقة صغيرة”
- صفار بيض “عدد ٢”
- قشر برتقال “½ ملعقة كبيرة”
- شوكولاتة أو مربي تبعًا للرغبة.
- يتم خفق البيض مع إضافة الفانيليا له وكذلك قشر البرتقال.
- ومن ثم يتم إضافة الزبدة معهم مع مواكبة الخفق إلى أن يتم الحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك يتم وضع سكر البودرة مع مواكبة الخفق أيضًا إلى أن تختلط كافة المكونات.
- يتم مزج الدقيق هو والبيكنج بودر مع إضافة المزيج السابق إليهم تدريجيًا والتحريك ببطء لكي يتم الحصول على عجينة طرية.
- تغطية العجينة بواسطة ورق نايلون، مع تركها لكي ترتاح قليلًا حوالي ٦٠ دقيقة تقريبًا.
- تقطيع العجينة لقطع ليست كبيرة الحجم بل صغيرة، والقيام بتشكيلها حسب رغبة كل شخص.
- بعد ذلك يتم وضع ورق الزبدة بصينية ثم وضع البيتي فور بها ومن ثم إدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة لكي يتم الحصول على لون ذهبي.
- ترك البيتي فور إلى أن يبرد مع لصق كل قطعتين مع بعضهم البعض بواسطة الشوكولاتة أو المربي.
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