اعرفي كيفية تحضير البيتي فور بالمربى والشيكولاتة في البيت

البيتي فور يتم تحضيره كحلويات للعيد، فالكثير من النشاء يقمن بعمله من منزلهن، بالتحديد في هذه الظروف التي تمر بها، والعديد لا يحب أن يقوم بشراء أي شيء من الخارج، حيث أنه بالرغم من شراء الكثير لتلك الحلويات جاهزة، إلَّا أنهم الآن يقوم ا بإعدادها من البيت، وذلك لكي يحرصوا هل. صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من الفيروس.

العديد من السيدات يفضلن صنع حلوى البيتي فور من البيت، بدلاً دونًا عن شراءها من المحلات المتباينة، فإن كنت تريدين التعرف على الطريقة التي من خلالها تستطيعين أن تصنعي حلوى البيتي فور فقط تابعي معنا.

دقيق “٢ كوب”

سكر ناعم “½ كوب”

زبدة “كوب”

فانيليا “ملعقة صغيرة”

بيكنج بودر “ملعقة صغيرة”

صفار بيض “عدد ٢”

قشر برتقال “½ ملعقة كبيرة”

شوكولاتة أو مربي تبعًا للرغبة.