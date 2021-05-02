طريقة عمل وصفة مافن البلوبيري بالشوفان blueberry oat muffin

خلال أيام رمضان وحتى في الأيام العادية بندور على وصفات تكون سهلة وسريعة مش متعبة تنفع للسحور او كتحلية، فلو كنتي بتعملي دايت او بتدوري على سحور خفيف وصحي، في المقال ده هنقولك وصفة لذيذة جدا ومغذية مش محتاجة أكتر من 4 خطوت عشان تنفذيها، اعرفي معانا طريقة عمل مافن البلوبيري بالشوفان blueberry oat muffin

طريقة عمل وصفة مافن البلوبيري بالشوفانblueberry oat muffin

المقادير

المقادير في الوصفة دي تكفي فرد واحد

ربع كوب شوفان (40 جم)

100 مل لبن

50 جرام زبادي طبيعي (50 جم)

ربع كوب توت

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

طريقة تحضير وصفة مافن البلوبيري بالشوفان

طريقة التحضير سهلة وبسيطة جدا، مش هتحتاج منك أكتر من دقايق معدودة للتجهيز.

حطي كل المكونات ما عدا التوت في علبة أو برطمان زجاجي نضيف واخلطيهم مع بعض كويس.

بعد ما الخليط يمتزج تماماً ابدأي ضيفي التوت، ممكن تضيفي الكمية المحددة في الوصفة أو أي كمية تفضليها حسب رغبتك.

اقفلي البرطمان أو العلبة بإحكام ونضفيها كويس من أي زيادات عليها عشان ماتلزقش.

حطي البرطمان في التلاجة على درجة جرارة 5 درجات ئوية وسيبيه طول الليل، تاني يوم هتلاقيه متماسك في قوام يشبه قوام المافن، وهتلاقي طعمه منعش ولذيذة وخفيف، تقدري تاكليه بالمعلقة مع مشروبك المفضل.

شوفي معانا فيديو للوصفة:

اعرفي معانا كمان 4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس