سر نجاح تحضير الكعك الرائع في البيت بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات اقتصادية

الكعك من أنواع الحلويات المميزة، وكثير من الناس يفضلون تناولها أثناء عيد الفطر، فهي عادة مصرية قديمة ولكنها تحمل تراث قديم، ويمكن تناول هذا الكعك خلال الفراج والمناسبات الخاصة، كما يوجد أنواع الكعك، وكل نوع يحتوي على طعم ومذاق رائع، وقد اقترب أيام العيد وتقوم بعض الناس بشراء الكعك او يتميز بعض النساء بعمل هذا الكعك في المنزل.

سر نجاح تحضير الكعك

يوجد الكعك أشكال مختلفة وأنواع مختلفة فيمكن عمل الكعك بالسكر أو بالمكسرات أو بالملبن، وقد يختلف كل نوع في الطعم عن النوع الأخر، وسنقوم بشرح أدق التفاصيل التي تساعد ربة المنزل على عمل الكعك بالمنزل، دون التعرض لشراء الكعك، وذلك توفير لها ميزانية المنزل.

طريقة عمل الكعك للشيف رانيا النجار

مكونات الكعك، تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة وكل هذه المكونات موجودة بكل منزل منها:

2كيلو دقيق ابيض فاخر.

كيلو سمنة ساخنة.

ربع كوب سمسم محمص.

معلقة محلب من عند العطار.

معلقة خميرة جافة.

رشة ملح بسيطة.

حليب على حسب العجينة.

ضعي كل من الدقيق ورشة الملح والسمسم وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي إليهم السمنة الساخنة وقومي ببث العجينة تمامًا حتى تبرد.

ضعي الحليب على العجينة وابدئي بالعجن مع إضافة الخميرة، حتى تتكون عجينة لينة وطرية، ولابد من التأكد من العجينة حتى تعطي نتيجة رائعة.

اتركي العجين يرتفع، ثم قومي بعمل أشكال الكعك المعروفة باستخدام مكبس الكعك أو النقاش، كما يمكن حشو الكعك بأحد أنواع الحشو المعروفة مثل ( الملبن أو القرفة، المكسرات أو الشيكولاتة) كل هذه الأنواع على حسب الرغبة.

ثم اتركيها ترتفع مرة أخرى.

قومي بتسخين الفرن وضعيها على نار هادئة حتى تنضج وتستوي، أو حتى تحصلين على لون ذهبي جميل.

بهذا الشكل يكون الكعك جاهز للتقديم يمكنك رش السكر على وجه الكعك أثناء التقديم.

طريقة تحضير الكعك