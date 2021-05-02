دهنة من كريم طبيعي للبشرة الجافة والحصول على مزيد من الترطيب

نقدم لكم دهنة من كريم طبيعي للبشرة، فإن الكريم الذي سنقوم بتحضيره اليوم خاص بالفتيات أصحاب البشرة الجافة، الذين يعانين طيلة الوقت من مشكلة الجفاف الناتجة عن الكثير من العوامل الجوية المختلفة بجانب العادات غير الصحيحة التي ينتج عنها جفاف البشرة، يمكنك تطبيق دهنة من كريم طبيعي للبشرة الجافة حتى تحمي وجهك من الجفاف دون الاضطرار إلى دفع مبالغ باهظة، تابع معنا لنعرفك ما هي المادة الأكثر فعالية في ترطيب الوجه الجاف.

سوف نستعين بمادة ذو أهمية بالغة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوجه الجاف وترطيبه على النحو المطلوب ألا وهي زيت جوز الهند، إذ يحوي الكثير من الفيتامينات الهامة التي تساعد في عمل الآتي:

لأنه غني بفيتامين ه، فإنه يقضي على علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

حماية طبقة الجلد الداخلية.

منع تراكم أي ميكروبات أو بكتيريا.

يتضمن الكثير من الأحماض الدهنية التي تلعب دور فعال التخلص من الجراثيم والحد من ظهور حب الشباب.

أما عن طريقة استخدام مثل هذا النوع من المرطب الطبيعي، فتتم من خلال خطوات ميسورة للغاية، كما أن الزيت المستخدم متوافر في الكثير من محلات مستحضرات التجميل، ومن أهم الخطوات التي يمكن اتباعها ما يلي:

تنظيف الوجه جيدًا ومن ثم تجفيفه.

تستطيعين تطبيق زيت جوز الهند على الوجه من خلال التدليك بحركات دائرية خفيفة.

استمري في التدليك لمدة لا تقل عن خمس دقائق للوصول إلى مسامات الوجه الداخلية.

دعيه لمدة ربع ساعة.

ضعي هذا المرطب الطبيعي ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، ومتاح استخدامه مرة بشكل يومي للحصول على النتائج بشكل أسرع إذا كان الوضع متفاقم ووجهك يحتاج إلى مزيد من الترطيب.

سيدتي، دهنة من كريم طبيعي للبشرة الجافة ستقضي تمامًا على مشكلة الجفاف التي تؤرقك بشكل ملحوظ في أغلب المناسبات وفي الأوقات العادية.