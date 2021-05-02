عجينة المخبوزات السحرية لجميع أنواع المخبوزات جربيها في الكرواسون والفطائر

هناك الكثير من أنواع المخبوزات المعروفة وغير المعروفة، ويتميز كل نوع من تلك المخبوزات بمذاقه الرائع وفوائده العديدة للجسم، ولكن يظل التشابه بين جميع تلك المخبوزات هو عجينة المخبوزات المستخدمة في التحضير، وهناك أيضًا طرق مختلفة لتحضير عجينة المخبوزات وجميعها تعطي نفس المذاق ونفس النتيجة ولكن باختلافات بسيطة، نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير عجينة المخبوزات السحرية لتحضير أشهى أنواع المخبوزات. عجينة المخبوزات السحرية عجينة المخبوزات السحرية مكونات عجينة المخبوزات مثل مكونات العجينة المعتادة ولكن بمقادير معينة وطريقة تحضير مخصصة لعجينة المخبوزات، ونحتاج إلى: حليب بودرة: ثلاثة ملاعق طعام.

دقيق ناعم: ثلاثة أكواب.

ماء دافئ: كوب واحد.

خميرة: ملعقة حجم صغير.

سكر ناعم: ثلاثة ملاعق طعام.

زيت ذرة: ربع كوب.

بيكنج بودر: ملعقة حجم صغير. خطوات تحضيرعجينة المخبوزات خطوات تحضيرعجينة المخبوزات نبدأ الآن باتباع خطوات التجهيز لعجينة المخبوزات كالآتي: نجهز عجينة المخبوزات من خلال وضع المقادير الجافة مع بعضها وهي الحليب البودرة والدقيق الأبيض المنخول مع البيكنج بودر والسكر والخميرة والملح.

ونقلب بينهم حتى نلاحظ أن المقادير كلها امتزجت مع بعضها.

ومن ثم نأخذ وعاء المكونات الجافة لنضعه في الخلاط الكهربي ونضيف إليهم الزيت مع مقدار الماء.

نشغل الخلاط الكهربي على سرعة متوسطة لتمر خمس دقائق بذلك الوضع حتى يصبح القوام طري وناعم.

في حالة عدم الرغبة في استخدام الخلاط الكهربي يمكن استخدام الأيدي والعجن بها.

ومن ثم في وعاء عميق مدهون بالزيت نصب العجينة في الوعاء مع تغطيتها جيدًا ونتركها في منطقة جافة ودافئة حتى تبدء في التضاعف والتخمر.

وبعد تلك المدة نخرج العجينة من الوعاء لنضعها على مكان مستوي ونظيف ونفردها بواسطة الشوبك ونجعلها رقيقة ومن ثم تستخدم في أي نوع من المخبوزات المرغوبة والمحببة. الوسوم

هناك الكثير من أنواع المخبوزات المعروفة وغير المعروفة، ويتميز كل نوع من تلك المخبوزات بمذاقه الرائع وفوائده العديدة للجسم، ولكن يظل التشابه بين جميع تلك المخبوزات هو عجينة المخبوزات المستخدمة في التحضير، وهناك أيضًا طرق مختلفة لتحضير عجينة المخبوزات وجميعها تعطي نفس المذاق ونفس النتيجة ولكن باختلافات بسيطة، نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير عجينة المخبوزات السحرية لتحضير أشهى أنواع المخبوزات. عجينة المخبوزات السحرية عجينة المخبوزات السحرية مكونات عجينة المخبوزات مثل مكونات العجينة المعتادة ولكن بمقادير معينة وطريقة تحضير مخصصة لعجينة المخبوزات، ونحتاج إلى: حليب بودرة: ثلاثة ملاعق طعام.

دقيق ناعم: ثلاثة أكواب.

ماء دافئ: كوب واحد.

خميرة: ملعقة حجم صغير.

سكر ناعم: ثلاثة ملاعق طعام.

زيت ذرة: ربع كوب.

بيكنج بودر: ملعقة حجم صغير. خطوات تحضيرعجينة المخبوزات خطوات تحضيرعجينة المخبوزات نبدأ الآن باتباع خطوات التجهيز لعجينة المخبوزات كالآتي: نجهز عجينة المخبوزات من خلال وضع المقادير الجافة مع بعضها وهي الحليب البودرة والدقيق الأبيض المنخول مع البيكنج بودر والسكر والخميرة والملح.

ونقلب بينهم حتى نلاحظ أن المقادير كلها امتزجت مع بعضها.

ومن ثم نأخذ وعاء المكونات الجافة لنضعه في الخلاط الكهربي ونضيف إليهم الزيت مع مقدار الماء.

نشغل الخلاط الكهربي على سرعة متوسطة لتمر خمس دقائق بذلك الوضع حتى يصبح القوام طري وناعم.

في حالة عدم الرغبة في استخدام الخلاط الكهربي يمكن استخدام الأيدي والعجن بها.

ومن ثم في وعاء عميق مدهون بالزيت نصب العجينة في الوعاء مع تغطيتها جيدًا ونتركها في منطقة جافة ودافئة حتى تبدء في التضاعف والتخمر.

وبعد تلك المدة نخرج العجينة من الوعاء لنضعها على مكان مستوي ونظيف ونفردها بواسطة الشوبك ونجعلها رقيقة ومن ثم تستخدم في أي نوع من المخبوزات المرغوبة والمحببة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة المخبوزات السحرية لجميع أنواع المخبوزات جربيها في الكرواسون والفطائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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