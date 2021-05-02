بالطريقة اليابانية كل اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر اللامع في البيت وتغطيبة الشعرالابيض

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بالطريقة اليابانية كل اسرار صبغ الشعر باللون الاشقرأصبح صبغ الشعر في المنزل مهمة سهلة، فالعديد من الأصباغ التابعة لشركات العناية بالجمال والمرأة سهلة في الاستعمال، كما أنه يحتوي على أعداد كبيرة من الألوان والدرجات، يمكنك اختيار اللون حسب احتياجاتك، واللون الذي يناسب بشرتك، ويمكنك بسهولة صبغ الشعر في المنزل بسهولة ويسر.بالطريقة اليابانية كل اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر
عادة ما تتطلب صبغة الشعر باللون الاشقر تبييض شعرك قبل وضعها على الشعر، لذلك كلما كان لون الشعر أغمق، زادت صعوبة الحصول على اللون الذهبي، لذلك، من الأفضل طلب مساعدة الخبراء، ولكن إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مركز التجميل، يمكنك الحصول على اللون الذهبي، ولكن يمكنك اختيار صبغة أفتح درجتين من اللون الرئيسي، فيجب ألا يغيب عن البال أن الشعر قبل الصباغة قد يمنعه من الوصول إلى الدرجة الذهبية المرغوبة.كيفية صبغ الشعر باللون الاشقر في البيت
فيما يلي خطوات صبغ شعرك في المنزل:
- اشتري مجموعتين من مجموعات تلوين الشعر: وهي لتغطية الشعر كله، حتى لو كان الشعر قصيرًا، فقد يكون كثيفًا ويتطلب أكثر من عبوة واحدة.
- اختبر على مناطق صغيرة من الشعر: احصل على الصبغة الصحيحة قبل وضع الصبغة على الشعر بالكامل، واكتشف كيف يتفاعل الشعر مع لون الصبغة.
- مشطي شعرك قبل صبغه: هذا للقضاء على التشابك؛ لأن العقد الأصغر في الشعر يمكن أن تسبب مشاكل أثناء عملية الصبغ.
- قسّم الشعر إلى أربعة أجزاء: وذلك لضمان توزيع الصبغة بصورة متساوية على الشعر.
- استخدم فرشاة أسنان نظيفة أو عصا الماسكارا: هذه هي المنطقة المحيطة بالوجه والتي تحتوي على شعر قصير جدًا مصبوغ.
- ابدأ في صبغ الشعر من الجذور: يجب أن يصبغ الشعر في هذه المنطقة بألوان مختلفة؛ لأن تغيير لون الشعر يستغرق وقتًا أطول.
- لا يمكنك غسل شعرك بالماء إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لصبغ الشعر، لأنه لا يمكن استخدام الشامبو مباشرة.
- يجب عليك أيضًا اختيار أنواع الشامبو التي لا تحتوي على العديد من الكبريتات لأنها قد تسبب تغير اللون.
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بالطريقة اليابانية كل اسرار صبغ الشعر باللون الاشقرأصبح صبغ الشعر في المنزل مهمة سهلة، فالعديد من الأصباغ التابعة لشركات العناية بالجمال والمرأة سهلة في الاستعمال، كما أنه يحتوي على أعداد كبيرة من الألوان والدرجات، يمكنك اختيار اللون حسب احتياجاتك، واللون الذي يناسب بشرتك، ويمكنك بسهولة صبغ الشعر في المنزل بسهولة ويسر.بالطريقة اليابانية كل اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر
عادة ما تتطلب صبغة الشعر باللون الاشقر تبييض شعرك قبل وضعها على الشعر، لذلك كلما كان لون الشعر أغمق، زادت صعوبة الحصول على اللون الذهبي، لذلك، من الأفضل طلب مساعدة الخبراء، ولكن إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مركز التجميل، يمكنك الحصول على اللون الذهبي، ولكن يمكنك اختيار صبغة أفتح درجتين من اللون الرئيسي، فيجب ألا يغيب عن البال أن الشعر قبل الصباغة قد يمنعه من الوصول إلى الدرجة الذهبية المرغوبة.كيفية صبغ الشعر باللون الاشقر في البيت
فيما يلي خطوات صبغ شعرك في المنزل:
- اشتري مجموعتين من مجموعات تلوين الشعر: وهي لتغطية الشعر كله، حتى لو كان الشعر قصيرًا، فقد يكون كثيفًا ويتطلب أكثر من عبوة واحدة.
- اختبر على مناطق صغيرة من الشعر: احصل على الصبغة الصحيحة قبل وضع الصبغة على الشعر بالكامل، واكتشف كيف يتفاعل الشعر مع لون الصبغة.
- مشطي شعرك قبل صبغه: هذا للقضاء على التشابك؛ لأن العقد الأصغر في الشعر يمكن أن تسبب مشاكل أثناء عملية الصبغ.
- قسّم الشعر إلى أربعة أجزاء: وذلك لضمان توزيع الصبغة بصورة متساوية على الشعر.
- استخدم فرشاة أسنان نظيفة أو عصا الماسكارا: هذه هي المنطقة المحيطة بالوجه والتي تحتوي على شعر قصير جدًا مصبوغ.
- ابدأ في صبغ الشعر من الجذور: يجب أن يصبغ الشعر في هذه المنطقة بألوان مختلفة؛ لأن تغيير لون الشعر يستغرق وقتًا أطول.
- لا يمكنك غسل شعرك بالماء إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لصبغ الشعر، لأنه لا يمكن استخدام الشامبو مباشرة.
- يجب عليك أيضًا اختيار أنواع الشامبو التي لا تحتوي على العديد من الكبريتات لأنها قد تسبب تغير اللون.
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