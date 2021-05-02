طريقة عمل البشاميل بدون سمنة ولا زيت جربيه بكل سهولة دون أن يكتل نهائيا

البشاميل هو أحد الإضافات المثالية التي تلجأ إليها كل سيدة راغبة في تجديد مذاق ما تقدمه من أطعمة بعيدًا عن التقليدية في الطهي، كما أنه أصبح معشوق الجميع والطلب الأساسي من الأطفال والشباب بأن يتواجد أي صنف يحتوي على خلطة البشاميل على المائدة بشكل مستمر، وهناك العديد من الأصناف التي يسهل استخدام البشاميل وإضافته إليه حتى تجعل مذاقها شهي ومحبب لدى الجميع، ولذلك تحرص كل سيدة على تعلم طريقة إعداده في المنزل.

طريقة عمل البشاميل

من أشهر أصناف الأكلات التي يسهل إضافة البشاميل إليها هي المكرونة، المسقعة، اللازانيا، وكذلك البطاطس، ونظرًا لتعدد الأصناف وطعم البشاميل الشهي، نستعرض معك عزيزتي أسهل طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات يسهل توافرها بشكل مستمر، وهذا حتى تتمكني من تحضيره في أي وقت دون الحاجة للانتظار أو التخلي عن طهي أطعمتك المفضلة.

4 ملاعق من الزبدة. 3 ملاعق من الدقيق. 5 كوب من الحليب. معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من الفلفل.

قومي بوضع الحليب على نار متوسطة مع إضافة كلًا من الملح والفلفل.

بعد دقائق من وضع الحليب على النار قومي بإضافة الزبدة إليه، وقومي بتحريك المقادير بشكل جيد على النار، وتركه لبضع دقائق.

بعدها قومي بوضع الحليب مع مقدار الدقيق في الخلاط وخفقهم معًا بشكل جيد، وبعدها قومي بإعادة الخليط إلى النار حتى تزداد كثافته، كما يمكنك إضافة الجبنة الموزاريلا وفقًا للرغبة.

المقادير: سبع ملاعق من الدقيق+ ملعقة من الملح+ كوب من الماء+ خمس اكواب من الحليب كامل الدسم.

نضع الدقيق في كوب الماء ونذوبه جيدا ونتركه.

نضع الحليب على النار، وعندما يغلي نقوم بإضافة خليط الدقيق مع الأستمرار في التقليب حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب.

نضيف الملح والفلفل الأبيض أو الأسود.

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