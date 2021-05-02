تعلمي كيفية صبغة الشعر باللون الكستنائي في المنزل بمكونات طبيعية

صبغة الشعر باللون الكستنائي ، من الممكن أن تختار نساء كثيرة في الكيفية التي يتم بها صبغة الشعر، فذلك اللون يعد من صيحات الموضة، وكذلك يكون شائعًا للغاية، ويُحبه العديد من السيدات، إذ أنه يتناسب مع كافة أنواع البشرة من حيث اللون والشكل، وكذلك يمثل الشعر أمر في غاية الأهمية، إذ أنه يقوم بإبراز أنوثة الفتاة، حيث أن الاهتمام والعناية به صارت الشغل الشاغل للسيدات كلهن اللاتي تبحثن عن التغيير والجمال.صبغة الشعر باللون الكستنائي
ذلك اللون هو مائل العديد من الألوان، حيث أنه مائل للون البني المحمر الداكن، والفاتح، والمتوسط، كما أن معظم السيدات وبالتحديد النساء العربية تتسم بشرتهم بأنها ليست بيضاء صافية كالأجانب، لذا فهم يردن أن يتعرفن عن طريقة تحضير تلك الصبغة.مكونات صبغة الشعر باللون الكستنائي
- صبغة لون كستنائي
- وعاء
- مشط
- قفازات وملابس متعلقة باستخدام الصبغات
- فرشاة للشعر
- ملاقط للشعر
- أكسجين بنسبة ٤٠٪
- قومي أولًا بتقسيم الشعر لخصل، ولا بد أن تكون هذه الخصل حجمها متسابقة، مع تثبيت كل خصلة بواسطة ملقط الشعر.
- ارتدي الملابس والقفازات المتعلقة الصبغات.
- قومي بإحضار وعاء مع مزج الصبغة والأكسجين معًا.
- افردي الخصل وقومي بوضع فرشاة الصبغة عليها.
- قومي بتركها حتى ٢٥ دقيقة، ومن الممكن أن يزداد هذا الوقت كما هو مكتوب بالعبوة.
- ومن ثم غسلي فروة الرأس بواسطة الماء والشامبو.
- أولًا قومي بجعل الكركديه يغلي ومن قم قومي بتصفيته.
- قومي بإحضار وعاء مع وضع الحناء به والعجن بماء الكركديه.
- ومن ثم ضعي ربع كوب لبن وخل أو زبادي.
- بعد ذلك اتركي المزيج الليل بأكمله إلى أن يتم تجانس كافة المواد معًا.
- في النهاية في صباح اليوم التالي ضعي ذلك المزيج على فروة الشعر حتى مرور ٣ ساعات، ومن ثم قومي بشطفه بالشامبو والماء.
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صبغة الشعر باللون الكستنائي ، من الممكن أن تختار نساء كثيرة في الكيفية التي يتم بها صبغة الشعر، فذلك اللون يعد من صيحات الموضة، وكذلك يكون شائعًا للغاية، ويُحبه العديد من السيدات، إذ أنه يتناسب مع كافة أنواع البشرة من حيث اللون والشكل، وكذلك يمثل الشعر أمر في غاية الأهمية، إذ أنه يقوم بإبراز أنوثة الفتاة، حيث أن الاهتمام والعناية به صارت الشغل الشاغل للسيدات كلهن اللاتي تبحثن عن التغيير والجمال.صبغة الشعر باللون الكستنائي
ذلك اللون هو مائل العديد من الألوان، حيث أنه مائل للون البني المحمر الداكن، والفاتح، والمتوسط، كما أن معظم السيدات وبالتحديد النساء العربية تتسم بشرتهم بأنها ليست بيضاء صافية كالأجانب، لذا فهم يردن أن يتعرفن عن طريقة تحضير تلك الصبغة.مكونات صبغة الشعر باللون الكستنائي
- صبغة لون كستنائي
- وعاء
- مشط
- قفازات وملابس متعلقة باستخدام الصبغات
- فرشاة للشعر
- ملاقط للشعر
- أكسجين بنسبة ٤٠٪
- قومي أولًا بتقسيم الشعر لخصل، ولا بد أن تكون هذه الخصل حجمها متسابقة، مع تثبيت كل خصلة بواسطة ملقط الشعر.
- ارتدي الملابس والقفازات المتعلقة الصبغات.
- قومي بإحضار وعاء مع مزج الصبغة والأكسجين معًا.
- افردي الخصل وقومي بوضع فرشاة الصبغة عليها.
- قومي بتركها حتى ٢٥ دقيقة، ومن الممكن أن يزداد هذا الوقت كما هو مكتوب بالعبوة.
- ومن ثم غسلي فروة الرأس بواسطة الماء والشامبو.
- أولًا قومي بجعل الكركديه يغلي ومن قم قومي بتصفيته.
- قومي بإحضار وعاء مع وضع الحناء به والعجن بماء الكركديه.
- ومن ثم ضعي ربع كوب لبن وخل أو زبادي.
- بعد ذلك اتركي المزيج الليل بأكمله إلى أن يتم تجانس كافة المواد معًا.
- في النهاية في صباح اليوم التالي ضعي ذلك المزيج على فروة الشعر حتى مرور ٣ ساعات، ومن ثم قومي بشطفه بالشامبو والماء.
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