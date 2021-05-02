مكون جبار ضعيه في الشامبو قبل العيد لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات

مكون جبار ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ حيث أن الشعر الطويل والكثيف من أحدى علامات الجمال ويعتبر تاج جمال المرآة وعنوان جمالها، وعندما يكون الشعر أكثر صحة وقوة وحيوية تكون النتائج أفضل بكثير، لذا نجد السيدات تبحث دائماً عن ابرز الطرق والوسائل التي تساعد على زيادة طول وكثافة الشعر بأي وسيلة ممكنة، نظراً لوجود فئة كبيرة من السيدات تعاني من مشكلة تساقط الشعر والتقصف، ونحن اليوم جئنا لكي بمكون طبيعي فقط ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ واكتشفي النتائج بنفسك عند الحرص على استخدامه، دون اللجوء لتطبيق أي مواد كيميائية ضارة تعرفي عليها الآن.

في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث السيدات عن أبرز الطرق والوسائل التي تساعد على كثافة الشعر:

يعتبر نبات الصبار من أبرز النباتات الطبيعية التي يكثر استخدامها في العناية بصحة وقوة وحيوية الشعر كما أنه المكون الأساسي في العديد من العلاجات المنزلية.

من أبرز النباتات الطبيعية التي يكثر استخدامها في العناية بصحة وقوة وحيوية الشعر كما أنه المكون الأساسي في العديد من العلاجات المنزلية. حيث أن يوجد به نسبة هائلة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات الهامة التي نحتاجها للشعر.

فقط قومي بفتح نبات الصبار واستخراج الهلام المتواجد بداخله ونأخذ منه مقدار ملعقتين من الشعر ويضاف للشامبو المناسب لنوع شعرك.

ونستخدم الخليط في القيام بغسل الشعر جيداً عند الاستحمام، ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن 5 دقائق ومن ثم نقوم بشطف

الشعر بالبلسم وأيضاً الماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.