جربي وصفة البسبوسة البيتي في مطبخك لألذ طعم بأقل تكلفة ونتيجة هتبهرك

تعد البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الشعبية التي يحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث أنها تتميز بالطعم اللذيذ الطري، ويتم تحضيرها بطرق كثيرة متنوعة وحشوات مختلفة حسب عادة كل بلد وطريقة كل بيت، سوف نقدم لكم اليوم الطريقة التقليدية لعمل البسبوسة مثل الجاهزة في المحلات بأقل التكاليف وأسهل المكونات التي تتوافر في كل مطبخ بسهولة، وبالتالي تستطيعون من الحصول على أفضل مذاق بكل سهولة، ولن تحتاجوا إلى شرائها من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل البسبوسة البيتي كوب واحد من السميد.

كوب ونصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

علبة من القشطة.

عدد 1 بيضة.

لوز وجوز مجروشين حسب الرغبة.

شربات بارد. طريقة تجهيز البسبوسة البيتي بالخطوات نحضر وعاء واسع وعميق ونقوم بوضع كلاً من السميد والبيكنج باودر وجوز الهند والسكر.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس.

في وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من القشطة والبيض والزيت.

نقوم بخفق المكونات السابقة بشكل جيد مع بعضها البعض حتى تتجانس.

نقوم بإضافة خليط البيض والقشطة إلى خليط السميد وجوز الهند، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، ونوزع على الوجه الجوز واللوز.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة بشكل جيد.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

قد تستغرق صينية البسبوسة في الفرن حوالي 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها، ونقطعها ونسقيها بالشربات وهي ساخنة، ونتركها جانباً تبرد.

تصبح جاهزة للتقديم مع شاي أو قهوة وبالهنا والشفا. مكونات عمل البسبوسة البيتيطريقة تجهيز البسبوسة البيتي بالخطوات الوسوم

تعد البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الشعبية التي يحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث أنها تتميز بالطعم اللذيذ الطري، ويتم تحضيرها بطرق كثيرة متنوعة وحشوات مختلفة حسب عادة كل بلد وطريقة كل بيت، سوف نقدم لكم اليوم الطريقة التقليدية لعمل البسبوسة مثل الجاهزة في المحلات بأقل التكاليف وأسهل المكونات التي تتوافر في كل مطبخ بسهولة، وبالتالي تستطيعون من الحصول على أفضل مذاق بكل سهولة، ولن تحتاجوا إلى شرائها من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل البسبوسة البيتي كوب واحد من السميد.

كوب ونصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

علبة من القشطة.

عدد 1 بيضة.

لوز وجوز مجروشين حسب الرغبة.

شربات بارد. طريقة تجهيز البسبوسة البيتي بالخطوات نحضر وعاء واسع وعميق ونقوم بوضع كلاً من السميد والبيكنج باودر وجوز الهند والسكر.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس.

في وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من القشطة والبيض والزيت.

نقوم بخفق المكونات السابقة بشكل جيد مع بعضها البعض حتى تتجانس.

نقوم بإضافة خليط البيض والقشطة إلى خليط السميد وجوز الهند، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، ونوزع على الوجه الجوز واللوز.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة بشكل جيد.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

قد تستغرق صينية البسبوسة في الفرن حوالي 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها، ونقطعها ونسقيها بالشربات وهي ساخنة، ونتركها جانباً تبرد.

تصبح جاهزة للتقديم مع شاي أو قهوة وبالهنا والشفا. مكونات عمل البسبوسة البيتيطريقة تجهيز البسبوسة البيتي بالخطوات

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