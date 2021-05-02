دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الاصلية وسر القرمشة زي الجاهز بالظبط

دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الاصلية وسر القرمشة الذي يعتبر من بين أنواع الدجاج التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ونحرص بشكل دائم على أن نقوم بشرائها من الخارج ولكنها مكلفة للغاية، وعند القيام بها في المنزل لن نتمكن من الحصول على الطعم المرغوب به، ومن هنا تبدأ عملية البحث في التعرف عن دجاج كنتاكي بالخلطة السرية التي تجعل جميع أفراد أسرتك يقبلون عليها، لذلك حرصنا اليوم أن نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل دجاج كنتاكي لذيذ وشهي ويكون من السهل تحضيره في المنزل. دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الاصلية وسر القرمشة بإمكانك الآن الحصول على دجاج كنتاكي بالخلطة الجبارة مثل سلسلة مطاعم كنتاكي وبطعم لا يقاوم: المكونات: ملعقتين من الفلفل الأبيض.

4 ملاعق من الببريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقتين من الثوم البودرة.

ملعقة من الخردل.

القليل من الدقيق.

ملح طعام.

ملعقة من ملح الكرفس.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

حبتان من البيض.

نصف ملعقة من البردقوش.

نصف كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار دجاجة ويتم تقطيعها إلى ثماني قطع وتترك بدرجة حرارة الغرفة.

من ثم نحضر إناء عميق ونضع به خليط التوابل التي قمنا بإحضاره من ملح وببريكا وفلفل أبيض وأسود وزعتر وبردقوش وملح كرفس وكافة أنواع البهارات التي ذكرنها لكم.

من ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من لدقيق وتقلب الدجاج بها بشكل جيد حتى أن يتكسب طعم التوابل.

نأخذ قطع الدجاج من التوابل وتغمس بالخليط الممزوج من البيض والحليب السائل.

من ثم نقوم بوضع قطع الدجاج بخليط التوابل من جديد وتفرك بشكل جيد حتى أن تغلفها بشكل جيد نضعها قليلاً في الفريزر حتى تتماسك.

بخليط التوابل من جديد وتفرك بشكل جيد حتى أن تغلفها بشكل جيد نضعها قليلاً في الفريزر حتى تتماسك. في هذه الأثناء نضع نقوم بوضع الدجاج بطاسة مليئة بزيت غزير ويترك حتى يسخن بشكل جيد.

من ثم نقوم بوضع قطع الدجاج به حتى تغمره وعلى أن يكون مستوى النار هادئ حتى تكتمل التسوية بشكل جيد وتأخذ اللون الذهبي، ترفع من على النار وتصفى على مناديل المطبخ. الوسوم

دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الاصلية وسر القرمشة الذي يعتبر من بين أنواع الدجاج التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ونحرص بشكل دائم على أن نقوم بشرائها من الخارج ولكنها مكلفة للغاية، وعند القيام بها في المنزل لن نتمكن من الحصول على الطعم المرغوب به، ومن هنا تبدأ عملية البحث في التعرف عن دجاج كنتاكي بالخلطة السرية التي تجعل جميع أفراد أسرتك يقبلون عليها، لذلك حرصنا اليوم أن نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل دجاج كنتاكي لذيذ وشهي ويكون من السهل تحضيره في المنزل. دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الاصلية وسر القرمشة بإمكانك الآن الحصول على دجاج كنتاكي بالخلطة الجبارة مثل سلسلة مطاعم كنتاكي وبطعم لا يقاوم: المكونات: ملعقتين من الفلفل الأبيض.

4 ملاعق من الببريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقتين من الثوم البودرة.

ملعقة من الخردل.

القليل من الدقيق.

ملح طعام.

ملعقة من ملح الكرفس.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

حبتان من البيض.

نصف ملعقة من البردقوش.

نصف كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار دجاجة ويتم تقطيعها إلى ثماني قطع وتترك بدرجة حرارة الغرفة.

من ثم نحضر إناء عميق ونضع به خليط التوابل التي قمنا بإحضاره من ملح وببريكا وفلفل أبيض وأسود وزعتر وبردقوش وملح كرفس وكافة أنواع البهارات التي ذكرنها لكم.

من ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من لدقيق وتقلب الدجاج بها بشكل جيد حتى أن يتكسب طعم التوابل.

نأخذ قطع الدجاج من التوابل وتغمس بالخليط الممزوج من البيض والحليب السائل.

من ثم نقوم بوضع قطع الدجاج بخليط التوابل من جديد وتفرك بشكل جيد حتى أن تغلفها بشكل جيد نضعها قليلاً في الفريزر حتى تتماسك.

بخليط التوابل من جديد وتفرك بشكل جيد حتى أن تغلفها بشكل جيد نضعها قليلاً في الفريزر حتى تتماسك. في هذه الأثناء نضع نقوم بوضع الدجاج بطاسة مليئة بزيت غزير ويترك حتى يسخن بشكل جيد.

من ثم نقوم بوضع قطع الدجاج به حتى تغمره وعلى أن يكون مستوى النار هادئ حتى تكتمل التسوية بشكل جيد وتأخذ اللون الذهبي، ترفع من على النار وتصفى على مناديل المطبخ.

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