مكون رهيب لعمل بسكويت النشادر المقرمش الاصلي مثل الجاهز بطعم روعه

بسكويت النشادر المقرمش الذي يعتبر من أبرز أنواع البسكويت الهش والمقرمش، لاحتوائه على المكون الرئيسي النشادر التي تمنحه قوام رائع ورائحة مميزة عند القيام بخبزه، كما أنه يحمل عناصر غذائية هامة لصحة الجسم مثل الكربوهيدرات والفيتامينات المتنوعة، ولكن نجد فئة كبيرة من السيدات لا تجيد عمل بسكويت النشادر المقرمش بالمنزل وتتسأل كثيراً في هذه الأيام بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر الذي يتم به تحضير البسكويت ونقش الكحك والبيتفور والمحوجة والغريبة والكثير من أنواع الحلوى حتى تتمكن من القيام به في المنزل بنفسك، ونحن اليوم سوف نساعدك بطريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت النشادر في المنزل.

السر الخطير لعمل بسكويت النشادر المقرمش الاصلي

يحمل البسكويت العديد من المكونات الهامة التي تجعله ذات قوام هش ورائع وطعم مميز:

كيلو من السمن.

كيلو واحد من الدقيق.

ثلاثة كوب من الحليب الطازج.

15 حبة من البيض.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقتين من بودرة النشادر.

ثلاثة أكواب من السكر.

5 ظرف فانيليا.