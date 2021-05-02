طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن بطريقة بسيطة وطعم مختلف

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يعد كباب الدجاج العراقي في الفرن من الأكلات المحبوبة في العراق وبقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها بكل سهولة دون تعب، ايضاً تتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الدجاج والتوابل، وهنا سوف نقدمها بطعم مختلف ومذاق رائع من المطبخ العراقي بأكلاته الشهية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن بكل سهولة.مكونات عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن
يتكون كباب الدجاج العراقي في الفرن من مكونات بسيطة وغير مكلفة والمتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من صدور الدجاج المفروم.
- حبة من البصل.
- بقدونس أخضر مفروم ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ستة فصوص من الثوم المهروس.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
تختلف طرق عمل الكباب من بلد لبلد آخر وهنا سوف نقدم كباب الدجاج العراقي في الفرن بطريقة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدجاج والبصل والبقدونس والملح والفلفل ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع كفتة في أسياخ المشوي.
- ثم نقوم بوضع الأسياخ في صينية مدهونة بالسمن ونغطيها بالورق ونشعل عليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع التقليب المستمر.
- بعد مرور الوقت نخرجها من الفرن ونضع البقدونس ووضعها فوقه بجانب شرائح الطماطم وسلطة الطحينة.
- وبهذا نكون قدمنا نوع آخر من الكفتة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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يعد كباب الدجاج العراقي في الفرن من الأكلات المحبوبة في العراق وبقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها بكل سهولة دون تعب، ايضاً تتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الدجاج والتوابل، وهنا سوف نقدمها بطعم مختلف ومذاق رائع من المطبخ العراقي بأكلاته الشهية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن بكل سهولة.مكونات عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن
يتكون كباب الدجاج العراقي في الفرن من مكونات بسيطة وغير مكلفة والمتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من صدور الدجاج المفروم.
- حبة من البصل.
- بقدونس أخضر مفروم ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ستة فصوص من الثوم المهروس.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
تختلف طرق عمل الكباب من بلد لبلد آخر وهنا سوف نقدم كباب الدجاج العراقي في الفرن بطريقة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدجاج والبصل والبقدونس والملح والفلفل ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع كفتة في أسياخ المشوي.
- ثم نقوم بوضع الأسياخ في صينية مدهونة بالسمن ونغطيها بالورق ونشعل عليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع التقليب المستمر.
- بعد مرور الوقت نخرجها من الفرن ونضع البقدونس ووضعها فوقه بجانب شرائح الطماطم وسلطة الطحينة.
- وبهذا نكون قدمنا نوع آخر من الكفتة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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