طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن بطريقة بسيطة وطعم مختلف

يعد كباب الدجاج العراقي في الفرن من الأكلات المحبوبة في العراق وبقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها بكل سهولة دون تعب، ايضاً تتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الدجاج والتوابل، وهنا سوف نقدمها بطعم مختلف ومذاق رائع من المطبخ العراقي بأكلاته الشهية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن بكل سهولة.

مكونات عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن

يتكون كباب الدجاج العراقي في الفرن من مكونات بسيطة وغير مكلفة والمتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج المفروم.

حبة من البصل.

بقدونس أخضر مفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير

تختلف طرق عمل الكباب من بلد لبلد آخر وهنا سوف نقدم كباب الدجاج العراقي في الفرن بطريقة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-