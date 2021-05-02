كحك العيد الناعم حضريه بالكيلو وبمقادير مظبوطة احلى من الجاهز

كحك العيد الناعم محشي بالملبن والمكسرات، يعتبر كحك العيد من أكثر المأكولات التي تفكر فيها ربة المنزل في هذه الأثناء لاقتراب العيد المبارك أعادة الله على الجميع بخير واليمن والبركات، فمن الطقوس التي يتبعها الجميع في أيام العيد هو تحضير الكعك والبسكويت، ويعتبر الكعك المحشي الملبن والمكسرات من أكثر أنواع الكعك المفضلة عند الكثيرين وإليكم في السطور الأتية طريقة تحضير كعك العيد الناعم محشي بالملبن والمكسرات. مقادير كحك العيد الناعم: اثنان كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كيلو جرام من السمن الفلاحي.

مكعبان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

رشة من الملح.

كأسان من اللبن الساخن.

كأس من السمسم المحمص. مكونات حشوة الملبن: مقادير كحك العيد الناعم:مكونات حشوة الملبن: كيلو ملبن.

فسدق.

بندق.

لوز. خطوات تحضير كحك العيد الناعم بالملبن والمكسرات: يتم وضع السمنة في مقلاة ويتم إذابتها لحين أن تهدأ ومن ثم يتم إضافة السمسم المحمص والملح على الدقيق ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إذابة الخميرة في نصف كأس من اللبن الدافئ وملعقتان من السكر ويتم وضع غطاء عليها وتركها جانباً لحين أن تتفاعل. يتم عمل حفرة في منتصف الدقيق ويتم وضع السمنة المذابة بها. يتم فرك الدقيق مع السمنة حتى يتشرب السمن. يتم الاستمرار في فرك العجين على راحة اليد وعدم العجن بشكل كبير حتى لا يؤثر على قوام الكعك ويصبح جاف. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة المتفاعلة إلى الخليط ويتم الدعك لحين أن تتوزع الخميرة على العجين بصورة كاملة. إضافة اللبن بشكل تدريجي مع الاستمرار في الدعك لحين أن تنتهي كمية اللبن بأكملها وبعد ذلك يتم تركها لمدة نصف ساعة. يتم تقطيع العجينة بعد نصف ساعة من العجن إلى كرات صغيرة. عمل حفرة في كل قطعة وبعد ذلك يتم حشو كل كرة بمكعب من الملبن وكمية من المكسرات ويتم غلقها. يتم نقش الكحك بالمنقاش. يتم وضع الكعك في صاج الفرن المدهون بالزيت. يتم إدخال الكعك إلى الفرن وبعد ذلك يتم لفه كل خمسة دقائق لحين أن ينضج من كافة الاتجاهات. يتم إخراجه من الفرن وتركه لحين أن يهدأ. خطوات تحضير كحك العيد الناعم بالملبن والمكسرات: الوسوم

كحك العيد الناعم محشي بالملبن والمكسرات، يعتبر كحك العيد من أكثر المأكولات التي تفكر فيها ربة المنزل في هذه الأثناء لاقتراب العيد المبارك أعادة الله على الجميع بخير واليمن والبركات، فمن الطقوس التي يتبعها الجميع في أيام العيد هو تحضير الكعك والبسكويت، ويعتبر الكعك المحشي الملبن والمكسرات من أكثر أنواع الكعك المفضلة عند الكثيرين وإليكم في السطور الأتية طريقة تحضير كعك العيد الناعم محشي بالملبن والمكسرات. مقادير كحك العيد الناعم: اثنان كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كيلو جرام من السمن الفلاحي.

مكعبان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

رشة من الملح.

كأسان من اللبن الساخن.

كأس من السمسم المحمص. مكونات حشوة الملبن: مقادير كحك العيد الناعم:مكونات حشوة الملبن: كيلو ملبن.

فسدق.

بندق.

لوز. خطوات تحضير كحك العيد الناعم بالملبن والمكسرات: يتم وضع السمنة في مقلاة ويتم إذابتها لحين أن تهدأ ومن ثم يتم إضافة السمسم المحمص والملح على الدقيق ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إذابة الخميرة في نصف كأس من اللبن الدافئ وملعقتان من السكر ويتم وضع غطاء عليها وتركها جانباً لحين أن تتفاعل. يتم عمل حفرة في منتصف الدقيق ويتم وضع السمنة المذابة بها. يتم فرك الدقيق مع السمنة حتى يتشرب السمن. يتم الاستمرار في فرك العجين على راحة اليد وعدم العجن بشكل كبير حتى لا يؤثر على قوام الكعك ويصبح جاف. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة المتفاعلة إلى الخليط ويتم الدعك لحين أن تتوزع الخميرة على العجين بصورة كاملة. إضافة اللبن بشكل تدريجي مع الاستمرار في الدعك لحين أن تنتهي كمية اللبن بأكملها وبعد ذلك يتم تركها لمدة نصف ساعة. يتم تقطيع العجينة بعد نصف ساعة من العجن إلى كرات صغيرة. عمل حفرة في كل قطعة وبعد ذلك يتم حشو كل كرة بمكعب من الملبن وكمية من المكسرات ويتم غلقها. يتم نقش الكحك بالمنقاش. يتم وضع الكعك في صاج الفرن المدهون بالزيت. يتم إدخال الكعك إلى الفرن وبعد ذلك يتم لفه كل خمسة دقائق لحين أن ينضج من كافة الاتجاهات. يتم إخراجه من الفرن وتركه لحين أن يهدأ. خطوات تحضير كحك العيد الناعم بالملبن والمكسرات:

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