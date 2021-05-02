أسهل طريقة لعمل التونة القطع في المنزل وفوائدها الصحية للجسم

التونة القطع ، تعد من الأطعمة اللذيذة والمحببة للكبار والصغار على حد سواء، فهي مليئة بالعناصر الغذائية كالبروتينات، والأوميجا 3، والفيتامينات، والأحماض الدهنية، وتكون التونة متواجدة في المطابخ بصورة مستمرة، لأنها تدخل في صنع أصناف وأنواع عديدة من الأطعمة، فهي تدخل في السلطات، والسندويتشات، والبيتزا وأصناف أخرى عديدة من الأطعمة حسب رغبة كل شخص.

التونة تحتوي على العديد من الفوائد لكن التونة المعبأة قد تكون نوعا رديئا من الأسماك لا يعلم مصدره، وقد يساء في تخزينها فتنقلب تلك الفوائد إلى أضرار بسبب سوء التخزين. وسنتناول في مقالنا في موقع ثقفي فيما يلي أسهل طريقة لعمل التونة القطع في المنزل.

مكونات التونة القطع

مكونات التونة فيما عدا شراء سمكة التونة متوفر أغلبها في كل منزل وهى كالتالى:

نضع على كل 1 كيلو من لحم التونة ما يلي:

4 حبات بصل.

8 فصوص ثوم.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف حزمة من الكرفس مفروم ناعم.

حبة فلفل رومي.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

3 ورقات لورا.

طريقة التحضير

أولا طريقة الغسل والتنظيف

نقوم بشراء سمكة التونة من السوق (وقد يختلف مسماها من بلد لأخرى).

نقوم بتنظيف السمكة حتى لا يتبقى منها سوى اللحم (وعادة ما يقوم البائع بتنظيفها).

نقوم بتقطيع السمكة قطع صغيرة أو متوسطة.

ثانيا طريقة الطهي

نقوم بملء إناء من الماء ونضيف اليه جميع المكونات، ثم نقوم بوضع قطع التونة في الإناء مع المكونات.

نقوم بطهي التونة على نار هادئة لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة.

بعد طهى التونة نقوم بإزالة الشوائب كالأشواك والجلد.

نضع قطع التونة في برطمانات، ثم نضع عليها خليط من الزيت وعصير الليمون، ثم نتركها لمدة ثلاثة أيام في الثلاجة قبل البدئ في أكلها.

فوائد التونة