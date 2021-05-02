طريقة عمل طشه الملوخية على الطريقة الأصلية من المطبخ المصري الأصيل

نقدم لكم طريقة عمل طشه الملوخية، حيث تعد الملوخية من أشهر الأكلات المصرية، التي تتميز بطعمها الفريد وطريقة تحضيرها الخاصة، وتعد طريقة عمل طشه الملوخية هي السر في نجاح تلك الوصفة، وتتمز تلك الوصفة بسهولتها وطعمها اللذيذ الذي لا يحتاج لجهد ووقت كبير، ويتكون طبق شوربة الملوخية من أوراق الملوخية الطازجة وبعض البهارات وشوربة الدجاج والمكون الأساسي وهو طشه الملوخية، وللملوخية العديد من الطرق الشهيرة حيث يمكن أضافة صدور الدجاج إليها أو الأرانب أكلها بدون تلك الإضافات.

المقادير:

10 فصوص من الثوم والمفروم

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

كلعقة كبيرة الزبدة أو الزيت

فلفل أسمر وملح حسب الرغبة

نخضر مقلاة نظيفة، ونضعها على النار ثم نقوم بوضع الزبدة أو الزيت عليها.

نضيف فصوص الثوم المفروم والكزبرة مع التقليب

نحركها حتى يتغير لونها للذهبي

تصبح الطشه الساخنة جاهزة.

نقوم بسكب الطشه على الخليط.

المقادير:

نصف كيلو من أوراق الملوخية الطازجة

كوبان شوربة دجاج

طشه الملوخية (10 فصوص من لثوم المفروم، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة زبدة، ملح وفلفل اسمر)

نقوم بخرط أوراق الملوخية باستخدام المخرطة ثم نضع شوربة الدجاج على النار.

نضيف الملوخية على الشوربة مع التقليب.

ثم نضيف الطشه الحارة على الشوربة مع الحرص على عدم تغطيتها.

ترجع الملوخية للصين، والهند، ويتم طبخها في العديد من مطاعم الشرق الأوسط مثل المطبخ السوري والمصري، ومن أهم فوائد الملوخية أنها تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض كالكولسترول، مرض السكري، وتعمل على محاربة مرض السرطان، وتعد الملوخية الناشفة مفيدة جدًا لاحتوائها على البروتينات والألياف وقلة الدهون بها، كما تساعد الملوخية على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب لاحتوائها على فيتامين أ.