عجينة الحواوشي مثل أشهر المطاعم بطريقة سهلة وتكاليف قليلة جداً

الحواوشي من أفضل الأطباق الرئيسية التي تقدم في الكثير من المناسبات وكذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل عجينة الحواوشي ليصبح الطعم مثل أشهر المطاعم التي يفضلها الكثير ويعد الحواوشي من الأطباق التي لا تكتفي بالطعم الرائع فقط بل يوجد بها الكثير من البروتينات والمعادن التي تقوي الجسم وتعطيه طاقة وتبني الجسم لذلك إذا كنتى في حيرة ماذا تقدمي على الغداء نقدم إليكي أفضل الطرق لتجهيز عجينة الحواوشي وطريقة تجهيزه. عجينة الحواوشي مثل أشهر المطاعم عجينة الحواوشي مثل أشهر المطاعم لتحضير ألذ عجينة حواوشي عليك اتباع الخطوات التالية مقادير عجينة الحواوشي كوب وربع من ماء الدافئ.

ملعقة طعام من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة طعام من الخميرة الفورية. طريقة تجهيز عجينة الحواوشي ضعي في كوب الماء والخميرة وقلبيها جيدًا ثم أضيفي السكر واخلطي الخليط جيداً لمدة ربع ساعة. وضعي في وعاء آخر الدقيق ثم اضيفي عليه الماء والزيت وباقية المكونات عليه واعجنيه جيدًا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك. غطي الوعاء واتركي عجينة الحواوشي لترتاح. طريقة تحضير الحواوشي مقادير عجينة الحواوشيطريقة تجهيز عجينة الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي مقادير الحواوشي ربع كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

بصلة كبيرة ويمكنك فرمها.

اثنين ملعقة زبدة.

بهارات حواوشي.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم. طريقة تجهيز الحواوشي ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطي جيدًا حتى تختلط جميع المكونات. قومي بحشو العجين باللحم أو يمكنك تسويها لتصبح خبز أبيض ويحشو أيضًا. يدهن الخبز بالزبدة من فوق وتحت ثم يمكنك لفه بورق زبدة ووضعه في الفرن حتى يحمر جيداً. ويقدم طبق الحواوشي ساخنًا مع طبق الطحينة والسلطات الخضراء التي تعطي الحواوشي الطعم المميز الرائع. طريقة تجهيز الحواوشي الوسوم

الحواوشي من أفضل الأطباق الرئيسية التي تقدم في الكثير من المناسبات وكذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل عجينة الحواوشي ليصبح الطعم مثل أشهر المطاعم التي يفضلها الكثير ويعد الحواوشي من الأطباق التي لا تكتفي بالطعم الرائع فقط بل يوجد بها الكثير من البروتينات والمعادن التي تقوي الجسم وتعطيه طاقة وتبني الجسم لذلك إذا كنتى في حيرة ماذا تقدمي على الغداء نقدم إليكي أفضل الطرق لتجهيز عجينة الحواوشي وطريقة تجهيزه. عجينة الحواوشي مثل أشهر المطاعم عجينة الحواوشي مثل أشهر المطاعم لتحضير ألذ عجينة حواوشي عليك اتباع الخطوات التالية مقادير عجينة الحواوشي كوب وربع من ماء الدافئ.

ملعقة طعام من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة طعام من الخميرة الفورية. طريقة تجهيز عجينة الحواوشي ضعي في كوب الماء والخميرة وقلبيها جيدًا ثم أضيفي السكر واخلطي الخليط جيداً لمدة ربع ساعة. وضعي في وعاء آخر الدقيق ثم اضيفي عليه الماء والزيت وباقية المكونات عليه واعجنيه جيدًا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك. غطي الوعاء واتركي عجينة الحواوشي لترتاح. طريقة تحضير الحواوشي مقادير عجينة الحواوشيطريقة تجهيز عجينة الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي مقادير الحواوشي ربع كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

بصلة كبيرة ويمكنك فرمها.

اثنين ملعقة زبدة.

بهارات حواوشي.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم. طريقة تجهيز الحواوشي ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطي جيدًا حتى تختلط جميع المكونات. قومي بحشو العجين باللحم أو يمكنك تسويها لتصبح خبز أبيض ويحشو أيضًا. يدهن الخبز بالزبدة من فوق وتحت ثم يمكنك لفه بورق زبدة ووضعه في الفرن حتى يحمر جيداً. ويقدم طبق الحواوشي ساخنًا مع طبق الطحينة والسلطات الخضراء التي تعطي الحواوشي الطعم المميز الرائع. طريقة تجهيز الحواوشي

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