صبغ الشعر باللون البني الناري تعرفي على الخطوات ونصائح للحصول على لون لامع

نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني، حيث تُعرف المرأة من جمال شعرها، وللشعر عظيم الأثر على نفسية النساء حيث تميل معظمهن إلى صبغ شعرهن للتحسين من مزاجهن وللتجديد ومواكبة الموضة، وتتجه النساء إلى صبغ الشعر باللون البني حيث يُلائم معظم النساء ويعطيهن مظهر جذاب ومتجدد، ويقع اللون البني ضمن درجات الألوان الدافئة ويعتبر من الألوان الطبيعية وله درجات كثيرة، ولذلك ينبغي أن تختار المرأة درجة اللون المناسبة للون بشرتها.

تُحب النساء التغيير من مظهرهن ولون شعرهن للتجديد وإضافة لمسات مميزة على إطلالتهن، ولهذا تبحث الكثير من النساء عن أفضل وأحدث الطرق لصبغ شعرهن وخاصة اللون البني حيث يُلائم ذوات البشرة الداكنة والزيتونية، ويمكنك صبغ الشعر باللون البني في المنزل سواء باستخدام الصبغات الطبيعية أو التجارية، فما عليك سوي إتباع الخطوات الآتية.

اقتني عبوتين من الصبغة إذا كان شعرك طويل.

ضعي فازلين على الجلد المحيط بالشعر لحمايته من أي لطخات.

لا تنسى ارتداء القفازات البلاستيكية أثناء وضع الصبغة وأثناء غسل الشعر أيضاً.

ارتدي ملابس قديمة أثناء عملية الصبغ.

قومي بإجراء اختبار للصبغة على خصلة واحدة من شعرك أولاً.

لا تخلطي الظلال معاً حيث يمكن أن تكون النتيجة غير مرضية.

اختاري درجة البني الملائمة لبشرتك.

قومي بتقسيم شعرك إلي ستة أقسام لتسهيل عملية توزيع الصبغة على الشعر.

ابدئي بوضع الصبغة على شعر جاف بدايةً من الجذور ثم بالأطراف.

مشطي شعرك لتوزيع الصبغة بشكل متساوي على الشعر.

اتبعي الخطوات المدونة على العبوة من حيث الوقت المحدد لترك الصبغة على الشعر وغيرها.

ويجب التنويه أن الشعر المصبوغ يحتاج إلى رعاية واهتمام حتى لا يتعرض لمشاكل مثل الجفاف أو الهيشان فاحرصي على اختيار المنتجات الملائمة للشعر المصبوغ لتجنب تلك المشاكل.