حضري البسكويت الفرنساوي الشهي في البيت بطعم حكاية

البسكويت الفرنساوي من الطرق المميزة لإعداد البسكويت وهي وصفة جديدة تشتهر في فرنسا، يحبها الكبار والصغار جداً، وهذا هو السبب وراء انتقالها للدول العربية لمذاقها الرائع وطريقة إعدادها السهلة والبسيطة التي ستعرفها معنا فيما يلي عبر المقال التالي.

البسكويت الفرنساوي

من بعض طرق إعداد البسكويت التي يحبها أفراد الأسرة ويبحثون دائما عنها، لهذا نقدم لكم طريقة تحضير البسكويت الفرنساوي بأقل المكونات واسهل الطرق.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

4 صفار بيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الزبدة مع السكر ويتم ضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه فاتح ويصبح الخليط هشا.

نضيف أثنين من صفار البيض مع الفانيليا ويتم ضربهم جيداً بالمضرب الكهربي حتى يتجانس الخليط جيداً.

نبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً مع الملح إلى الخليط ويتم ضرب الخليط جيداً، ثم نبدأ بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى نصفين متساويين.

نبدأ بتغليف كل قسم من العجين بكيس ثم نضعهم في الثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نخرج العجين من الثلاجة ونضع العجينة بين ورقتين من الزبدة ثم نقوم بفردها بسمك نصف سنتيمتر تقريباً.

نبدأ بتقطيع العجين على هيئة دوائر متساوية الحجم بواسطة قطاعة البسكويت.

ثم يوضع باقي صفار البيض وكمية من الفانيليا في وعاء ويتم خلطهم جيداً.

نحضر صينية الفرن بعد تغليفها بورق الزبدة نبدأ بوضع دوائر البسكويت في الصينية مع ترك مسافة بين القطع وبعضها.

القيام بدهن وجه دوائر البسكويت بصفار البيض والفانيليا، وبعد ذلك يتم إدخالها في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبس من جميع الجوانب.

ثم يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد ويتم وضعها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

مكونات البسكويت الفرنساويطريقة تحضير البسكويت الفرنساوي