طريقة عمل كيكة السبع ملاعق الاسفنجية بكل سهولة وبألذ وأشهى كيكة ممكن تجربوها

كيكة السبع ملاعق الاسفنجية ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، حيث غنية بالكريمة والشوكولاتة. كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وانتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي. ويرجع سبب تسميتها، نظرا لاحتوائها على سبع ملاعق من المقادير الأساسية. وتتميز كيكة السبع ملاعق بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الخاص والمميز الذي لا يوصف، وبشكلها الجذاب والخرافة، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير ويمكن لكل ست بيت تحضيرها بسهولة وببساطة. كما أنها خفيفة ويمكن تناولها على الفطور لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. وتتكون من ثلاث طبقات؛ طبقة الكيك، وطبقة الكريمة، وطبقة الشوكولاتة. وتتعدد أنواع الكيك فتوجد كيكة الليمون، وكيكة البرتقال، وكيكة سنيكرز، ولكلا منهم مذاقها الخاص والمميز واللذيذ. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق الاسفنجية لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم ولما لها من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات كيكة السبع ملاعق الاسفنجية

تتكون كيكة السبع ملاعق الاسفنجية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

7 ملاعق كبيرة دقيق.

7 ملاعق كبيرة حليب.

7 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

7 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

15 جم بيكنج بودر.

7 ملاعق كبيرة دقيق.

مقادير طبقة الكريمة

2 ملعقة صغيرة كاكاو خام.

117 جم كريمة بودرة.

كوب حليب بارد.

مقادير طبقة الشوكولاتة

75 جم قشطة.

155 جم شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق الاسفنجية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير وهي كالآتي: