أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر زي الجاهز.. المقادير بالكوب

أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر، معمول التمر الفاخر من أنواع الحلوى التي تقدم فى الأعياد وخاصة فى عيد الفطر، يتم عمل المعمول بكثرة في السعودية، ويتم تحضيره بالتمر ليعطى مذاق أفضل من رائع، ومع اقتراب عيد الفطر سنقدم إليكم أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر زي الجاهز وبمكونات بسيطة للغاية والمقادير بالكوب. أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر المكونات: 2 كوب من الدقيق لجميع الاستخدامات.

كوب ونصف من دقيق السيمولينا” دقيق البسبوسة”.

كوب من الزبدة أو السمنة.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

رشه ملح. مكونات الحشو: مكسرات.

معجون تمر. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر في طبق العجن أضيفي كلا من دقيق السيمولينا واللبن البودر والسمر والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم يُضاف إليهم الدقيق، واستمري في تقليبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي كلا من الزيت والزبدة أو السمنة على خليط الدقيق وابدئي في بس العجينة باليد حتى تتشرب كل المواد الدهنية.

ثم يُضاف إليهم ملعقة ماء الورد والقليل من الماء حتى يتم لم العجينة وتصبح سهلة التشكيل، ليست صلبة ولا طرية، من الممكن أن تحتاج ربع كوب من الماء فقط.

أحضري الحشو للبدء في عمل المعمول من خلال إضافة ملعقة من الزبدة إلى معجون التمر وبعض المكسرات، ويتم خفقهم جيداً.

يتم عمل كور صغيرة من الحشو لتكون جاهزة للاستخدام.

أحضري العجين وابدئي بعمل كور متساوية وأحدثي بها فجوة وضعي بها كرة الحشو وأغلقي مرة أخرى، ويتم وضعها في القالب المفضل إليكي.

أحضري صينية وضعي بها ورق الزبدة ورصي بها حبات المعمول.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ثم يتم إدخال صينية المعمول واتركيه على درجة حرارة 170 وذلك على الرف الأوسط.

سوف يأخذ المعمول من 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي محمر قليلاً من الأسفل، ثم نطفئ الفرن عليه.

ثم نقوم بإشعال الشواية وترك المعمول لمدة دقيقتين حتى يأخذ لون ذهبي خفيف.

يترك المعمول فى الصينية حتى يبرد تماماً، ثم نبدأ في تحريكه.

يرش المعمول بالسكر البودر ويحتفظ به فى عبوة محكمة الغلق. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر الوسوم

أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر، معمول التمر الفاخر من أنواع الحلوى التي تقدم فى الأعياد وخاصة فى عيد الفطر، يتم عمل المعمول بكثرة في السعودية، ويتم تحضيره بالتمر ليعطى مذاق أفضل من رائع، ومع اقتراب عيد الفطر سنقدم إليكم أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر زي الجاهز وبمكونات بسيطة للغاية والمقادير بالكوب. أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر المكونات: 2 كوب من الدقيق لجميع الاستخدامات.

كوب ونصف من دقيق السيمولينا” دقيق البسبوسة”.

كوب من الزبدة أو السمنة.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

رشه ملح. مكونات الحشو: مكسرات.

معجون تمر. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر في طبق العجن أضيفي كلا من دقيق السيمولينا واللبن البودر والسمر والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم يُضاف إليهم الدقيق، واستمري في تقليبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي كلا من الزيت والزبدة أو السمنة على خليط الدقيق وابدئي في بس العجينة باليد حتى تتشرب كل المواد الدهنية.

ثم يُضاف إليهم ملعقة ماء الورد والقليل من الماء حتى يتم لم العجينة وتصبح سهلة التشكيل، ليست صلبة ولا طرية، من الممكن أن تحتاج ربع كوب من الماء فقط.

أحضري الحشو للبدء في عمل المعمول من خلال إضافة ملعقة من الزبدة إلى معجون التمر وبعض المكسرات، ويتم خفقهم جيداً.

يتم عمل كور صغيرة من الحشو لتكون جاهزة للاستخدام.

أحضري العجين وابدئي بعمل كور متساوية وأحدثي بها فجوة وضعي بها كرة الحشو وأغلقي مرة أخرى، ويتم وضعها في القالب المفضل إليكي.

أحضري صينية وضعي بها ورق الزبدة ورصي بها حبات المعمول.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ثم يتم إدخال صينية المعمول واتركيه على درجة حرارة 170 وذلك على الرف الأوسط.

سوف يأخذ المعمول من 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي محمر قليلاً من الأسفل، ثم نطفئ الفرن عليه.

ثم نقوم بإشعال الشواية وترك المعمول لمدة دقيقتين حتى يأخذ لون ذهبي خفيف.

يترك المعمول فى الصينية حتى يبرد تماماً، ثم نبدأ في تحريكه.

يرش المعمول بالسكر البودر ويحتفظ به فى عبوة محكمة الغلق. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر

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