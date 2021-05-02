طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة هش وخفيف احلي من الجاهز

طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة اذا كنت لا ترغب في شراء بسكوت العيد في محلات الحلوى وتريد أن تعرف كيف تعمل البسكوت في منزلك مثل المتاجر مع أبسط الخطوات في منزلك. تابعنا في هذه المقالة ونحن سوف نعرض لك الطريقة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الهش والخفيف. طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة كيلوغرام من الدقيق.

زبدة نصف كيلو.

كوب الا ربع سكرالبودرة.

بيضتان

15 جم نشادر

فانيليا بيكنج بودر طريقة التحضير: نضع الزبدة والسكر في وعاء ونضرب جيدا مع خفاقة كهربائية أو العجن للحصول على خليط متجانس.

إضافة البيض واحدا تلو الآخر والاستمرار في الخفق.

إضافة الفانيليا والنشادر إلى الخليط.

وتخلط جيدا مرة أخرى.

يضاف الدقيق ومسحوق الخبز إلى الخليط السابق.

تخفق بسرعة خفيفة للحصول على العجين على نحو سلس.

ضع العجينة في وعاء لمدة ربع ساعة حتى تسترخي قليلاً.

نقوم بوضعها في كيس الحلواني.

يتم تشكيل العجين على أصابع طويلة.

أو يمكن استخدام آلة البسكوت لصنع أنواع مختلفة من البسكوت.

توضع أصابع البسكويت على صينية.

توضع في الفرن الساخن عند 150 درجة مئوية.

اتركها حتي تعطي لونًا ذهبيًا لمدة 20 دقيقة.

تتم إزالة المقلاة من الفرن ويسمح لتبرد.

ثم توضع في وعاء التقديم. بسكوت الكيس بالقهوة: المكونات: 2 كجم من الدقيق.

الفانيليا ملعقة كبيرة.

3 كوب السكر.

واحد ونصف كوب من اللبن.

10 بيض.

3 ملعقة صغيرة نشادر.

القليل من ملح الطعام.

صودا الخبز نصف ملعقة صغيرة. طريقة التحضير: اخلط السكر والبيض والسمن معا حتى يتم الحصول على الاتساق دسم.

إضافة الحليب والفانيليا.

وتخلط جيدا للحصول على خليط متجانس.

إضافة الأمونيا والملح وصودا الخبز.

ثم يضاف تدريجيا الدقيق.

مع الاستمرار في خلط للحصول على كتلة لينة.

يتم وضع العجينة جانبا لمدة ساعة حتى يرتاح.

جانبا لمدة ساعة حتى يرتاح. يتم وضعها في كيس الحلواني.

ثم يتم تشكيلها في شكل أصابع أو أشكال مختلفة من البسكوت.

ثم يتم تشكيلها في شكل أصابع أو أشكال مختلفة من البسكوت. يتم وضع البسكويت على صينية ورشها مع القليل من السمسم.

ضعي الدرج في فرن ساخن على درجة حرارة 150 درجة مئوية واتركه في الفرن حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

قم بإزالة صينية الخبز واتركها تبرد.

ضع بسكوت العيد على طبق التقديم بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة اذا كنت لا ترغب في شراء بسكوت العيد في محلات الحلوى وتريد أن تعرف كيف تعمل البسكوت في منزلك مثل المتاجر مع أبسط الخطوات في منزلك. تابعنا في هذه المقالة ونحن سوف نعرض لك الطريقة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الهش والخفيف. طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة طريقة بسكوت النشادر وبسكوت الشكولاته بالكيس بدون ماكينة كيلوغرام من الدقيق.

زبدة نصف كيلو.

كوب الا ربع سكرالبودرة.

بيضتان

15 جم نشادر

فانيليا بيكنج بودر طريقة التحضير: نضع الزبدة والسكر في وعاء ونضرب جيدا مع خفاقة كهربائية أو العجن للحصول على خليط متجانس.

إضافة البيض واحدا تلو الآخر والاستمرار في الخفق.

إضافة الفانيليا والنشادر إلى الخليط.

وتخلط جيدا مرة أخرى.

يضاف الدقيق ومسحوق الخبز إلى الخليط السابق.

تخفق بسرعة خفيفة للحصول على العجين على نحو سلس.

ضع العجينة في وعاء لمدة ربع ساعة حتى تسترخي قليلاً.

نقوم بوضعها في كيس الحلواني.

يتم تشكيل العجين على أصابع طويلة.

أو يمكن استخدام آلة البسكوت لصنع أنواع مختلفة من البسكوت.

توضع أصابع البسكويت على صينية.

توضع في الفرن الساخن عند 150 درجة مئوية.

اتركها حتي تعطي لونًا ذهبيًا لمدة 20 دقيقة.

تتم إزالة المقلاة من الفرن ويسمح لتبرد.

ثم توضع في وعاء التقديم. بسكوت الكيس بالقهوة: المكونات: 2 كجم من الدقيق.

الفانيليا ملعقة كبيرة.

3 كوب السكر.

واحد ونصف كوب من اللبن.

10 بيض.

3 ملعقة صغيرة نشادر.

القليل من ملح الطعام.

صودا الخبز نصف ملعقة صغيرة. طريقة التحضير: اخلط السكر والبيض والسمن معا حتى يتم الحصول على الاتساق دسم.

إضافة الحليب والفانيليا.

وتخلط جيدا للحصول على خليط متجانس.

إضافة الأمونيا والملح وصودا الخبز.

ثم يضاف تدريجيا الدقيق.

مع الاستمرار في خلط للحصول على كتلة لينة.

يتم وضع العجينة جانبا لمدة ساعة حتى يرتاح.

جانبا لمدة ساعة حتى يرتاح. يتم وضعها في كيس الحلواني.

ثم يتم تشكيلها في شكل أصابع أو أشكال مختلفة من البسكوت.

ثم يتم تشكيلها في شكل أصابع أو أشكال مختلفة من البسكوت. يتم وضع البسكويت على صينية ورشها مع القليل من السمسم.

ضعي الدرج في فرن ساخن على درجة حرارة 150 درجة مئوية واتركه في الفرن حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

قم بإزالة صينية الخبز واتركها تبرد.

ضع بسكوت العيد على طبق التقديم بالهناء والشفاء.

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