زورا موقع ثقفني الكرام ، نقدم لحضراتكم طريقة إعداد كبسة الروبيان ، وكما تعودنا علي تقديم طرق جديدة ومبتكرة لإعداد الوجبات التقليدية بطرق مغايرة تفتح الشهية وتأسر قلوب أفراد الأسرة وهذه الطرق يستخدمها معظم المطاعم الحديثة ويطلبها الزبائن ولا يعرفها معظم سيدات البيوت ، ومن خلال مقالنا نتعرف معاً علي المكونات الخاصة بكبسة الروبيان وطريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ، حيث تتكون الوجبة من الأرز البسمتي طويل الحبة داكن اللون و والروبيان كبير الحجم منزوع حبل الرمل مع بهارات الكبسة والزيت النباتي والبصل والثوم والجنزبيل والليمون المجفف والطماطم وملح الطعام وقرون الفلفل الأخضر الحار ، وهي لا تختلف كثيراً في مكوناتها وطريقة التحضير عن كبسة الخضار.

مقادير طريقة إعداد كبسة الروبيان

كما تعرفنا من قبل علي مقادير و طريقة إعداد كبسة التونا ، نقدم لكم في هذه الفقرة مقادير كبسة الروبيان بالخطوات التالية :

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار واحد كيلو جرام من الروبيان الكبير منزوع منه حبل الرمل ومغسول جيداً.

مقدار ملعقتين كبيرتين من بهارات الكبسة.

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

عدد واحد حبة بصل كبيرة مفرومة.

عدد ثلاث فصوص ثوم مهروس.

مقدار ملعقة كبيرة من الجنزبيل المبشور.

عدد ثلاث ورقات نبات الغار.

عدد اثنين حبة ليمون مجفف.

مقدار ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة الحبوب.

عدد واحد حبة طماطم كبيرة مفرومة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد اثنين قرن فلفل أخضر حار.

مقدار كوبين كبيرين من الأرز البسمتي الداكن طويل الحبة.

مقدار ثلاث أكواب كبيرة من الماء الساخن.

طريقة إعداد الوجبة

كما قدمنا لكم طريقة إعداد ورق العنب مع الكوسا والريش ، نتعرف معاً علي خطوات إعداد كبسة الروبيان كالآتي :

في قدر مناسب علي النار المتوسطة نقوم بتسخين الزيت.

نقوم بعد ذلك بإضافة الروبيان في القدر ونقلبه مع إضافة بهارات الكبسة والقرفة المطحونة ويتم التقليب حتي يتغير لون الروبيان.

نقوم بإخراج الروبيان في طبق منفصل.

نقوم بوضع زي في قدر آخر علي النار ونضيف له البصل مع التقليب.

نقوم بإضافة الثوم المهروس والجنزبيل وورق الغار والليمون المجفف وبهارات الكبسة الحبوب.

ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الحار ثم الأرز ونقوم بالتقليب الدائم.

ثم نقوم بصب الماء الساخن ونغطي القدر ويترك علي النار لمدة 25 دقيقة حتي ينضج.

يتم وضع الكبسة في طبق تقديم وتقدم ساخنة.

ويمكنكم تقديم كبسة الروبيان بجوار أطباق شوربة الطماطم المشوية بديلاً للكاتشب.