طريقة عمل صوص البطاطس في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج

صوص البطاطس المقلية هي الطعام المفضل لجميع الفئات العمرية، فلم نرى حتى الآن شخص لا يعشق تناول البطاطس سواء بمفردها أو كمقبلات إلى جانب الطعام، فهي من الأطعمة التي يمكن تناولها في الإفطار إلى جانب الفول والجبن، أو في العشاء ووجبة الغداء أيضًا، فهي حقًا شهية وذات مذاق رائع لا مثيل له، وهناك العديد من أنواع الصوص مثل الكاتشب، المايونيز، وصوص الشيدر يمكن تقديمهم مع البطاطس كي تزيد مذاقها جمالًا.

طريقة عمل صوص بطاطس

عادةً ما يقوم الأطفال والشباب بطلب بصوص البطاطس بشكل مخصوص عند تناول الطعام في الخارج، أو شرائه باستمرار حتى يكون متواجد في المنزل بصفة مستمرة في حالة تناول البطاطس، ونظرًا لحرص كل سيدة على صحة أسرتها، تلجأ إلى البحث عن طريقة إعداد الصوص في المنزل لتحضيره لضمان المكونات وتوفير الأموال، واليوم نقدم لك عزيزتي طريقة تحضير صوص البطاطس بالخطوات.

3/4 كوب من المايونيز. 2 كوب من البصل المفروم. 1/2 كوب من الكريمة الحامضة. ملح. فلفل.

في وعاء كبير قومي عزيزتي بوضع كمية المايونيز المستخدمة في المكونات، وبعد ذلك عليك إضافة الكريمة الحامضة إليه والتقليب بشكل جيد.

ثم إبدائي بإضافة كلًا من البصل والملح والفلفل، والعمل على خلط المكونات معًا بشكل جيد.

قومي بعد ذلك بتغليف الوعاء جيدًا وحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

مقادير صوص بطاطسطريقة تحضير صوص بطاطس

وكما ذكرنا أن البطاطس من الوجبات الرئيسية بالنسبة للصغار وأيضا الكبار، لذلك قدمنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صوص البطاطس اللذيذ، ويمكننا تقديم البطاطس مع الكاتشب والمايونيز والتومية، ويمكننا أضافة أطعمة مثل طعم الجبنة والخل والملح وطعم الكاتشب للبطاطس وهى ساخنة، ويمكننا أيضا أضافة أي توابل مرغوب في وضعها على البطاطس.