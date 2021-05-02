طريقة عمل البسبوسة بالحليب في الخلاط بطعم رائع مثل الحلواني

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تعد البسبوسة بالحليب من الحلويات الشهية المعروفة بطعمها الرائع، تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى الحليب والسميد، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بمهارة وبطعم أحلى من الحلواني بإستخدام الخلاط الكهربائي، وتتعدد طرق ومكونات عمل البسبوسة وهنا سوف نقدم طريقة مختلفة لعملها في شهر رمضان الكريم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالحليب في المنزل.مكونات عمل البسبوسة بالحليب
تحتوي البسبوسة بالحليب على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من السميد الناعم.
- نصف كوب من القشطة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللوز المقشر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر و٢ كوب من الماء ونقلبهم جيداً حتى يذوب وعندما يغلي نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم ننزله ونتركه يبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة بالحليب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الحليب ونغليه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة الحليب والقشطة والزيت والسميد والسكر ورشة الملح وماء الورد ومسحوق الخبز.
- نحصل بهذا على عجينة متماسكة ونرصها في صينية ثم نضع عليها اللوز المقشر.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ درجة مئوية.
- بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وتصبح جاهزة للتقديم.
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تعد البسبوسة بالحليب من الحلويات الشهية المعروفة بطعمها الرائع، تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى الحليب والسميد، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بمهارة وبطعم أحلى من الحلواني بإستخدام الخلاط الكهربائي، وتتعدد طرق ومكونات عمل البسبوسة وهنا سوف نقدم طريقة مختلفة لعملها في شهر رمضان الكريم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالحليب في المنزل.مكونات عمل البسبوسة بالحليب
تحتوي البسبوسة بالحليب على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من السميد الناعم.
- نصف كوب من القشطة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللوز المقشر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر و٢ كوب من الماء ونقلبهم جيداً حتى يذوب وعندما يغلي نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم ننزله ونتركه يبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة بالحليب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الحليب ونغليه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة الحليب والقشطة والزيت والسميد والسكر ورشة الملح وماء الورد ومسحوق الخبز.
- نحصل بهذا على عجينة متماسكة ونرصها في صينية ثم نضع عليها اللوز المقشر.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ درجة مئوية.
- بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وتصبح جاهزة للتقديم.
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