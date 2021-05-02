طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بكل سهولة وبألذ الوصفات ويذوب في الفم

المعمول السعودي بالتمر ، من أشهى وأطيب وأشهر الحلويات والمخبوزات الشرقية السعودية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنه من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي. وهو يندرج تحت قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة والبسكويت والبيتي فور إلا إنه لكل بلد الحلوى الخاص بها. ويتميز المعمول السعودي بالتمر بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة. كما يتميز بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وبشكله الجذاب والخرافة. كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب وقت ولا مجهود. وهو يقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي وشهي وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم وإضفاء البهجة والسرور في المنزل، ولما له من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة أصابع التمر والاستمتاع بمذاقه الشهي واللذيذ مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات المعمول السعودي بالتمر وطريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ معمول بالتمر ممكن تجربوه وأحلى من الجاهز.

مكونات المعمول السعودي بالتمر

يتكون المعمول السعودي بالتمر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب زبدة.

كوب سكر بودرة.

كوب زيت نباتي.

كوب حليب بودرة.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيلو دقيق.

مقادير الحشوة

كيلو ونصف عجوة (معجون تمر).

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

4 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، ودون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف الزيت النباتي والحليب البودرة ونخفق جيدا حتى يفتح الخليط ويتكاثف.

نضيف البيض والفانيليا ونخفق جيدا.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق المنخول وخليط الزبدة ونخلطهم جيدا، ثم نعجن قليلا ونترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.

نحضر الحشوة، نحضر وعاء ونضيف إليه العجوة والقرفة والزبدة ونعجن جيدا.

نقوم بتشكيل خليط العجوة إلى كرات صغيرة.

نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونضع بداخلها كرة من التمر ونغلقها جيدا، ثم نضعها داخل قالب المعمول الخاص ونكبس كما في الصورة (مع مراعاة دهن القالب بالزيت أول مرة).

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

نرص المعمول في صينية ونضع فيها ورقة زبدة، ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأخير لمدة 20 دقيقة، وبعد مرور ربع ساعة نشغل الشواية لكي يتحمر الوجه.

نخرج الصينية من الفرن ونتركه يبرد قليلا، ثم يقدم المعمول السعودي بالتمر في طبق التقديم ومن الممكن حفظه في علبة محكمة الغلق لحين الحاجة إليه.

وبصحة وعافية.

فوائد التمر

يوجد في التمر الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، وهي كالآتي: