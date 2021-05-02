طريقة عمل المدلوقة منال العالم مع قشطة المدلوقة الغنية بخطوات بسيطة

طريقة عمل المدلوقة منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل حلى المدلوقة بالفستق الحلبي، وهي نوع مشهور من أنواع الحلى الشامي الأصيل، ولكن بطريقة الشيف منال العالم، ذات الخطوات السريعة والمقادير المنضبطة والمذاق البديع، خاصة وأن المدلوقة النبطية لها أكثر من طريقة للتحضير، ومنها طريقة عمل المدلوقة الفلسطينية، وطريقة عمل المدلوقة النابلسية، وطريقة عمل المدلوقة بالكنافة خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يقبل فيه الجميع على تناول الحلويات مثل؛ كنافة عش البلبل بالنوتيلا، وطريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وطريقة عمل الدونات منال العالم، بالإضافة إلى طرق أخرى لعمل المدلوقة النبطية، ومنها طريقة عمل المدلوقة شام الاصيل، وطريقة المدلوقة بالفستق الحلبي، وكلها طرق متنوعة لتحضيرها حيث يضاف بعض المقادير المختلفة في كل طريقة، ما يجعلها تختلف من بلد إلى أخرى، وكذلك من طريقة شيف إلى آخر، ولكن اعتدنا على طريقة الشيف منال العالم البسيطة دائمًا، فقط اتبعي المقادير والمكونات، وتعلمي طريقة عمل قشطة المدلوقة، واستمتعي مع أشرتك وضيوفك بمذاق أشهى مدلوقة طرابلسية. طريقة المدلوقة بالفستق الحلبي ملعقة كبيرة من السمن.

كوب واحد من السميد الناعم أو الخشن.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

4 أكواب من المياه.

كوب واحد من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

½ كوب من الفستق الحلبي، مطحون ناعمًا.

كوب من الفستق الحلبي، مقطع إلى شرائح.

كوب من القشدة. طريقة عمل المدلوقة شام الأصيل أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به السميد، ثم ابدئي في تسخين الوعاء على نار متوسطة الحرارة. قومي بتحريك السميد بملعقة خشبية، حتى يتحول لونه إلى الذهبي. ارفعي الوعاء عن النار، واتركي السميد يبرد جانبًا، لبضع دقائق. قومي بإضافة الزبدة والمياه، ثم السكر مع المتبقي مع المياه، وحركيهم معًا على نار متوسطة الحرارة. استمري بالمزج والتحريك، حتى يحصل السميد على كل الكمية الموجودة، من الزبدة والسكر والمياه، ويتشربها كاملة، ويبدأ قوامه في التحول إلى ما يشبه المهلبية. قومي بإضافة مياه الورد، ومياه الزهر، ثم الفستق المطحون ناعمًا. امزجي كل المحتويات واخلطيها معًا، مع السميد ثم ضعيه في صحن التقديم. ضعي طبق المدلوقة النبطية بالفستق الحلب، في الثلاجة لبضع ساعات حتى تتماسك جيدًا. عقب أن تخرجي المدلوقة النابلسية من الثلاجة، وزعي القشطة عليها ثم أضيفي الفستق عليها، وقديمها لأسرتك وضيوفك، وألف هناء. الوسوم

طريقة عمل المدلوقة منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل حلى المدلوقة بالفستق الحلبي، وهي نوع مشهور من أنواع الحلى الشامي الأصيل، ولكن بطريقة الشيف منال العالم، ذات الخطوات السريعة والمقادير المنضبطة والمذاق البديع، خاصة وأن المدلوقة النبطية لها أكثر من طريقة للتحضير، ومنها طريقة عمل المدلوقة الفلسطينية، وطريقة عمل المدلوقة النابلسية، وطريقة عمل المدلوقة بالكنافة خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يقبل فيه الجميع على تناول الحلويات مثل؛ كنافة عش البلبل بالنوتيلا، وطريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وطريقة عمل الدونات منال العالم، بالإضافة إلى طرق أخرى لعمل المدلوقة النبطية، ومنها طريقة عمل المدلوقة شام الاصيل، وطريقة المدلوقة بالفستق الحلبي، وكلها طرق متنوعة لتحضيرها حيث يضاف بعض المقادير المختلفة في كل طريقة، ما يجعلها تختلف من بلد إلى أخرى، وكذلك من طريقة شيف إلى آخر، ولكن اعتدنا على طريقة الشيف منال العالم البسيطة دائمًا، فقط اتبعي المقادير والمكونات، وتعلمي طريقة عمل قشطة المدلوقة، واستمتعي مع أشرتك وضيوفك بمذاق أشهى مدلوقة طرابلسية. طريقة المدلوقة بالفستق الحلبي ملعقة كبيرة من السمن.

كوب واحد من السميد الناعم أو الخشن.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

4 أكواب من المياه.

كوب واحد من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

½ كوب من الفستق الحلبي، مطحون ناعمًا.

كوب من الفستق الحلبي، مقطع إلى شرائح.

كوب من القشدة. طريقة عمل المدلوقة شام الأصيل أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به السميد، ثم ابدئي في تسخين الوعاء على نار متوسطة الحرارة. قومي بتحريك السميد بملعقة خشبية، حتى يتحول لونه إلى الذهبي. ارفعي الوعاء عن النار، واتركي السميد يبرد جانبًا، لبضع دقائق. قومي بإضافة الزبدة والمياه، ثم السكر مع المتبقي مع المياه، وحركيهم معًا على نار متوسطة الحرارة. استمري بالمزج والتحريك، حتى يحصل السميد على كل الكمية الموجودة، من الزبدة والسكر والمياه، ويتشربها كاملة، ويبدأ قوامه في التحول إلى ما يشبه المهلبية. قومي بإضافة مياه الورد، ومياه الزهر، ثم الفستق المطحون ناعمًا. امزجي كل المحتويات واخلطيها معًا، مع السميد ثم ضعيه في صحن التقديم. ضعي طبق المدلوقة النبطية بالفستق الحلب، في الثلاجة لبضع ساعات حتى تتماسك جيدًا. عقب أن تخرجي المدلوقة النابلسية من الثلاجة، وزعي القشطة عليها ثم أضيفي الفستق عليها، وقديمها لأسرتك وضيوفك، وألف هناء.

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