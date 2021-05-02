سر طريقة عمل صلصة البيتزا لتعطي مذاقا مميز للبيتزا

سر عمل صلصة البيتزا، تعتبر البيتزا أحد أشهر المعجنات العالمية المنتشرة في جميع الدول ويعشقها جميع الفئات العمرية سواء من الرجال أو النساء، وذلك لمذاقها الشهي وطعمها اللذيذ الذي لا خلاف عليه، كما أنها من الوجبات الخفيفة التي يسهل تناولها في أي وقت وبالطعم الذي يرغب به الشخص، فهي لا تقيد الشخص بطعم محدد، بل من الأطعمة المتاح تناولها وفقًا للرغبة، وهناك العديد من المكونات التي تميز البيتزا من أشهرها الصلصة الخاصة بها.

طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصلة البيتزا واحدة من أهم أسرار نجاحها والتي لا يتقن تحضيرها الكثير من النساء، وهذا هو سبب شكاوى العديد بعدم تطابق مذاق البيتزا في المنزل مع ما يتم شرائها من الخارج، واليوم نقدم لك عزيزتي الحل مع طريقة تحضير صلصة البيتزا في المنزل بسهولة وبمذاق شهي يفوق ما يتم بيعه في المطاعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بصلة صغيرة. 2 فص من الثوم. حبة واحدة من الفلفل الأخضر. عشر حبات من البندورة. 2 ملعقة كبيرة من رب البندورة. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الأوريجانو. ملعقة صغيرة من الريحان. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

على نار متوسطة وفي وعاء قومي بوضع الزبدة مع الزيت، ثم ضيفي البصل المفروم مع التقليب جيدًا حتى الاصفرار، وبعدها ضيفي الثوم المهروس.

بعدها قومي بإضافة كلًا من الفلفل الأخضر، الطماطم المفرومة، رب البندورة، السكر، الملح، الريحان، الشطة، الفلفل، والأوريجانو إلى مزيج البصل.

اتركي المزيج على النار ما يقرب من ربع ساعة حتى الغليان والتجانس، وبعدها تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام.

عليكي اأحتفاظ بها لوقت الحاجة.

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