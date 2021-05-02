تكات عمل الكنافة بالمكسرات اللذيذة في المنزل بالخطوات

الكنافة بالمكسرات هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات والتي تبحث دائماً عنها السيدات حتى يمكنها تقديمها لأفراد أسرتها، ويرتبط إعداد حلوى الكنافة بكل أشكالها بقدوم شهر رمضان الكريم لهذا دائماً تحاول السيدات أن تجدد من طرق إعدادها لهذه الحلوى وتبحث عن صورة جديدة يمكن تقديمها من خلالها، حيث تعتبر الكنافة من أنواع الحلوى التي يمكن حشوها بالكثير من النكهات وتكون دائماً بنفس المذاق الرائع.

الكنافة بالمكسرات

من أكثر طرق إعداد الكنافة الشهية والمميزة هي طريقة تحضيرها باستخدام حشو المكسرات وتقديمها بجانب كوب من العصير البارد.

مقادير الكنافة بالمكسرات

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كيلو من السمنة.

2 كوب ونصف سكر بني.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة سكر.

2 ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

ملعقة ماء ورد.

مجموعة من المكسرات المشكلة حسب الرغبة المفرومة.

في وعاء عميق على نار متوسطة نضع الماء والسكر والليمون ونتركه لفترة من ربع ساعة حتى يصبح الخليط أكثر تماسكاً ثم نرفعه عن النار ونتركه جانباً حتى يصبح بارداً تماماً.

نقوم بوضع السمن في إناء عميق ونسخنه على النار حتى تذوب مع تجنب أن تصبح السمنة ساخنة بشدة.

نقوم بوضع الكنافة في وعاء عميق و نبدأ بإضافة كمية من السكر إليها وتقليبها جيداً ثم بعدها نقوم بإضافة القليل من السمن المذاب ونعيد تقليبها وخلطها باليد حتى تمتزج تماماً.

نقوم بوضع المكسرات مع السكر والقرفة وماء الورد وتقليب كل المكونات جيداً مع بعضها البعض ليكتسب طعم مميز.

نحضر صينية مسطحة ونضع فيها القليل من السمن ونقوم بتوزيعه في جوانب الصينية لتجنب التصاق الكنافة بها.

نقوم بوضع نصف الكمية الموجودة لدينا من الكنافة في الصينية ونقوم بالضغط عليها جيداً ثم بعدها نصب خليط المكسرات الموجود لدينا دون الاقتراب من جوانب الصينية وبعدها نقوم بوضع الكمية المتبقية من الكنافة ونضغط فوقها جيداً.

نقوم بوضع كمية صغيرة من السمن فوق وجه الكنافة ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.

ندخل الكنافة للفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى ونخرجها من الفرن ونسكب فوقها الشربات ونتركها حتى يتم تقديمها.

طريقة إعداد الكنافة بالمكسرات