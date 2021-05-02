طريقة عمل ماسك القرفة والعسل في المنزل للقضاء علي حب الشباب نهائياً

يعتبر ماسك القرفة والعسل ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي القضاء علي حب الشباب، وتعمل علي نضارة وإشراق البشرة، فهو من المسكات المفيدة جداً لمعظم أنواع البشرة، ويتميز بأنه سريع التحضير والتطبيق، ويمكن إعداده خلال بضع دقائق، وتعتبر القرفة هي عامل مهم ومضاد للتجاعيد، ويعد مقشراً طبيعياً للبشرة، فهي تحتوي علي مركبات تعزز الدورة الدموية، ويحتوي هذا الخليط علي أحماض كثيرة مضادة للأكسدة، يعمل علي تفتيح البشرة ونضارتها، يساعد هذا الخليط علي قتل البكتريا الموجودة في مسام البشرة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل ماسك القرفة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل ماسك القرفة والعسل

تعرفي علي مكونات عمل هذا المسك الممتازلعالج حب الشباب من خلال السطور الأتية وهي كما يلي:-

4 ملاعق من عسل النحل.

2 معلقة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير ماسك القرفة والعسل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

يتم إحضار طبق صغير ويمزج فيه العسل والقرفة مع بعض جيداً. يتم بعد ذلك وضع الخليط في المايكرويف قليلاً، لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة. يترك جانباً حتي يبرد الماسك قليلاً، بعد ذلك يطبق علي بشرة نظيفة لمدة 15 دقيقة. يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد لإغلاق مسام البشرة، يتم تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد ماسك القرفة والعسل للبشرة

تعرفي من هنا علي أهم فوائد هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كما يلي:-