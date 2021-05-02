أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد خلال نصف ساعة بدون أي مواد كيميائية

أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد، تلجأ العديد من السيدات لصالون التجميل لفرد الشعر وجعله إنسيابياً و ناعماً كالحرير، وعادة ما يستخدمون في صالون التجميل المواد الكيميائية لفرد الشعر المجعد بطريقة سريعة وتعطي نتيجة فعالة، ولكنه على فترات قد تسبب تساقط الشعر و تقصف وهيشان، هناك كريمات أمنه على الشعر قد تساعد بشكل كبير في فرده، بالإضافه إلى أنه غير مكلف تماماً، ومن ضمن تلك الكريمات هو كريم بانثينول حيث يعمل الكريم على ترطيب البشرة والشعر بشكل كبير، كما أنه يدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، وله قدرة فعالة على فرد الشعر بطريقة أمنة وصحية، وذلك دون اللجوء لصالون التجميل و إستخدام المكونات الكيميائية المضرة بالشعر.

أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد

كريم بانثينول يعرف بأنه كريم يستخدم للحروق وكافة المشاكل الخاصة بالجلد، ولكن خبراء التجميل يعتبرونه من أفضل أنواع الكريمات التي تفرد الشعر المجعد بسرعة كبيرة ويعطي نتيجة فعالة من أول استخدام له، بالإضافه إلى أنه يرطب الشعر و يمنع الهيشان ويعالج فروة الرأس، كما له إستخدامات عديدة للبشرة، و يمكن إستخدامه لفرد الشعر من خلال إتباع الطريقة التالية:

يوضع 2 ملعقة من زيت جوز الهند مع 4 ملاعق كبيرة من كريم بانثينول مع كبسوله من فيتامين E ، و 2 ملعقة زيت زيتون، تخلط كل المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يفرد الشعر و يقسم إلى أربع أجزاء ثم يطبق الكريم على الشعر بشكل متساوي، مع تمشيطه بعد ذلك يتم لفه بكيس بلاستيكي أو بونيه شعر، ويترك من نصف ساعة إلى ساعة.

بعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو، ثم يتم ترطيبه من خلال خلط ملعقة زيت زيتون، مع ملعقة زيت خروع، وملعقة من زيت الجرجير، و ويتم المزج معاً.

يتم وضع خليط الزيوت على الشعر، ولاحظي هذه النتيجة من أول إستعمال الكريم .

يمكن إضافة كريم بانثينول على كمية متساوية من البلسم ثم يتم وضعها على الشعر بشكل متساوي، وتركها لمدة نصف ساعة، ثم يتم تمشيطه ويغسل بالماء وشامبو بانثينول مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة ترطيب من كريم بانثينول للشعر