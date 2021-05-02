طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بأقل المقادير وابسط المكونات

تعتبر السمبوسة من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيكثر تقديمها على مائدة الطعام نظراً لمذاقها الجيد، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة. طريقة عمل السمبوسة بالجبنة طريقة عمل السمبوسة بالجبنة المكونات كأسان ونصف من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

مياه دافئة.

زيت نباتي من أجل القلي. مكونات تحضير الحشوة جبن فيتا.

مائة جرام من الجبن العكاوي.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الزعتر. خطوات التحضير يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والخميرة والملح ويتم خلطهم جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الزيت النباتي مع المياه الدافئة ويتم الخلط لحين أن يتم الحصول على العجينة اللينة. بعد ذلك يتم ترك الجينة من أجل أن تتخمر ويتضاعف حجمها. إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الجبن الفيتا والجبن العكاوي بالإضافة للبصل المفروم والأوريجانو ويتم الخلط جيداً مع بعضهم البعض جيداً. يتم فرد العجينة على طاولة ويتم رشها بعد ذلك بالدقيق، يتم تقطيع العجينة إلى قطع دائرية متساوية. يتم حشو قطع العجين بحشو الجبنة الذي سبق تحضيره ويتم وضع ملعقة كبيرة من الحشو على طرف العجينة وبعد ذلك يتم ثنيها على الحشو وتركها لحين أن تلتصق جيداً. يتم وضع قطع السمبوسة في الزيت الساخن في مقلاة وبعد ذلك يتم تكرار هذه الخطوات لحين أن تتحمر كل الكمية. طريقة عمل السمبوسة بالجبن والبقدونس خطوات التحضيرطريقة عمل السمبوسة بالجبن والبقدونس المكونات مغلف من عجينة السمبوسة.

نصف كأس من الجبن الفيتا.

كأس من جبنة الموزاريلا.

ربع كأس من البقدونس الناعم.

ملعقتان من النعناع.

كأس من الزيت النباتي للقلي. طريقة التحضير يتم خلط كلاً من الجبن الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة والنعناع والبقدونس لحين أن يختلطوا سوياً. يتم فرد العجينة وتحشو بالحشوة واحدة تلو الأخرة مع ثنيها على هيئة مثلثات، يتم دهن أطراف رقائق السمبوسة. يتم وضع قطع السمبوسة بالجبن في الزيت ورفعها على النار ويتم تقليبها على جميع الجهات لحين أن ينضج، يتم وضعها في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر السمبوسة من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيكثر تقديمها على مائدة الطعام نظراً لمذاقها الجيد، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة. طريقة عمل السمبوسة بالجبنة طريقة عمل السمبوسة بالجبنة المكونات كأسان ونصف من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

مياه دافئة.

زيت نباتي من أجل القلي. مكونات تحضير الحشوة جبن فيتا.

مائة جرام من الجبن العكاوي.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الزعتر. خطوات التحضير يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والخميرة والملح ويتم خلطهم جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الزيت النباتي مع المياه الدافئة ويتم الخلط لحين أن يتم الحصول على العجينة اللينة. بعد ذلك يتم ترك الجينة من أجل أن تتخمر ويتضاعف حجمها. إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الجبن الفيتا والجبن العكاوي بالإضافة للبصل المفروم والأوريجانو ويتم الخلط جيداً مع بعضهم البعض جيداً. يتم فرد العجينة على طاولة ويتم رشها بعد ذلك بالدقيق، يتم تقطيع العجينة إلى قطع دائرية متساوية. يتم حشو قطع العجين بحشو الجبنة الذي سبق تحضيره ويتم وضع ملعقة كبيرة من الحشو على طرف العجينة وبعد ذلك يتم ثنيها على الحشو وتركها لحين أن تلتصق جيداً. يتم وضع قطع السمبوسة في الزيت الساخن في مقلاة وبعد ذلك يتم تكرار هذه الخطوات لحين أن تتحمر كل الكمية. طريقة عمل السمبوسة بالجبن والبقدونس خطوات التحضيرطريقة عمل السمبوسة بالجبن والبقدونس المكونات مغلف من عجينة السمبوسة.

نصف كأس من الجبن الفيتا.

كأس من جبنة الموزاريلا.

ربع كأس من البقدونس الناعم.

ملعقتان من النعناع.

كأس من الزيت النباتي للقلي. طريقة التحضير يتم خلط كلاً من الجبن الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة والنعناع والبقدونس لحين أن يختلطوا سوياً. يتم فرد العجينة وتحشو بالحشوة واحدة تلو الأخرة مع ثنيها على هيئة مثلثات، يتم دهن أطراف رقائق السمبوسة. يتم وضع قطع السمبوسة بالجبن في الزيت ورفعها على النار ويتم تقليبها على جميع الجهات لحين أن ينضج، يتم وضعها في طبق التقديم. طريقة التحضير

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