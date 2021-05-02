وصفات طبيعية لعلاج تقصف وتساقط الشعر لن تصدقي النتيجة!!

وصفات لعلاج تقصف وتساقط الشعر لأنها من المشكلات التى تواجه كل البنات وكمية كبيرة من السيدات ويسعون جاهدين لمعرفة الطريقة السليمة لعلاج الشعر ويبحثون عن الطريقة السليمة لوجود وصفة لعلاج الشعر المتقصف وتمنع الشعر من التساقط وسوف نقدم لك وصفات لعلاج التساقط والتقصف وتعطى الشعر الرونق واللمعان وتطفى عليه نوع من اللمعان والجمال.

وصفات لعلاج تقصف وتساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر من المشكلات المهمة ويعاني منها كمية كبيرة من الأشخاص وتوجد أسباب مختلفة تؤدي إلى تساقط الشعر فهناك العامل الوراثي والتوتر العصبي وسوء التغذية والتهاب فروة الرأس والإجهاد ولحل هذه المشكلات سوف نقوم بتقديم مجموعة من الحلول والوصفات التي تؤدي لعلاج هذه المشكلة.

علاج تساقط الشعر وتقصفه

هناك مجموعه من الأدوية و العلاجات لتقصف الشعر وتساقطه ومنها:

زراعة الشعر

يتم زرع بصيلات الشعر في مناطق مختلفة في أنحاء الرأس عامة.

استخدام الأدوية

يجب على الشخص الذي يعاني من تقصف الشعر وتساقطه استخدام الشامبو الذي يحتوي علام مينوكسيديل لأنه يساعد على نمو الشعر ويوقف عملية تساقط الشعر ويتم استخدامه مرتين يومياً علاج تاخر ليه تقصف الشعر وتساقطه وهو لا يأخذه إلا الذكور وهو بروبيسيا وهو يساعد على المحافظة على هرمون التستوستيرون الذكرى ولهم مجموعة من الآثار الجانبية وعلى هي أنه يعمل ضعف في الرغبة الجنسية ولكنها تختفي وتتلاشى مع مرور الوقت.

وصفات لعلاج تقصف وتساقط الشعر طبيعية

سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعالج تساقط الشعر وتقصفه وهي:-

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي يوجد بها نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهو يساعد على المحافظة على فروة الرأس وأن نمو الشعر و يقوم بمعالجة الشعر التالف ويمنع تساقط الشعر وتقصفه.

المقادير

صف كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تدفئة كمية الزيت الموجودة ونبدأ بعد ذلك بتدليك فروة الرأس بهذا الزيت و يتم ترك الزيت على الشعر ليلة كاملة وفي الصباح نبدأ بغسل الشعر بالماء الدافئ.

يتم تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

زيت الاركان

يعتبر زيت الأركان من الأشياء الذي يساعد على علاج الشعر الخفيف ويساعد على نموه و يساعد على انتظام عملية إنتاج الزيت الطبيعي في فروة الرأس ويساعد على أن تظل بصيلة الشعر رطبة وهذا الزيت يطلق عليه إسم الذهب السائل لأنه يساعد في علاج جميع المشاكل الخاصة بالشعر والطريقة هى:-

المكونات

مجموعة من قطرات زيت الاركان.

طريقة التحضير